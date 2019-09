Deutschlands größter Musikwettbewerb für Kinder und Jugendliche geht in eine neue Runde. Wer mitmachen möchte, hat bis zum 15. November Gelegenheit sich zu bewerben. Dann endet die Anmeldefrist. Eingeladen sind alle Kinder und Jugendlichen, die als Solistinnen und Solisten oder im Ensemble ihr musikalisches Können auf einer öffentlichen Bühne und vor einer Jury zeigen möchten und nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. Jugend musiziert bietet jedes Jahr wechselnde Solo- und Ensemblekategorien an, das Vorspielprogramm besteht aus Musik verschiedener Epochen. Je nach Alter und Kategorie dauert das Wettbewerbsvorspiel vor der Jury zwischen sechs und 30 Minuten. Bewerben kann man sich in den Solokategorien Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) und Gitarre (Pop), und den Ensemblekategorien Bläser-Ensemble, Streicher-Ensemble, Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik.

Der Wettbewerb startet im Januar 2020. In mehr als 170 Regionen Deutschlands und Europa finden Regionalwettbewerbe statt. Der Regionalwettbewerb München geht am Wochenende, 1. und 2. Februar, in der Hochschule für Musik und Theater München und im Steinway-Haus München, Landsberger Straße 336, statt. Musiziert wird um Punkte und Preise, wer mitmacht, erhält eine Urkunde, in der die erreichte Punktzahl dokumentiert ist. Wer im Regionalwettbewerb mindestens 23 von maximal 25 Punkten erhalten hat und älter als zehn Jahre ist, wird zur nächsthöheren Wettbewerbsebene weitergeleitet und nimmt im März an den Landeswettbewerben teil, in Bayern von Donnerstag, 2. bis Dienstag, 7. April, in Regensburg.

Das Punktesystem zur Bewertung der musikalisch-künstlerischen Leistungen gilt für alle drei Wettbewerbsebenen. Wer also auf der Landesebene entsprechend viele Punkte erhält und mindestens zwölf Jahre alt ist, gehört zu denjenigen, die als 1. Preisträger aller Bundesländer vom 28. Mai bis 4. Juni, nach Freiburg zum Bundeswettbewerb eingeladen sind. Weitere Informationen, die Ausschreibung, das Online-Anmeldeformular sowie Literaturlisten sind erhältlich unter www.jugend-musiziert.org. Detaillierte Hinweise zu den Teilnahmebedingungen für die Region Stadt München, Landkreis München Nord/Ost und die Landkreise Dachau, Ebersberg und Fürstenfeldbruck gibt der Regionalausschuss München "Jugend musiziert" unter www.tonkuenstler-muenchen.de

Der Wettbewerb genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Seit 1964 zum ersten Mal eingeladen worden war, haben beinahe eine Million Kinder und Jugendliche daran teilgenommen, in jedem deutschen Profi-Orchester finden sich "Ehemalige", und eine bedeutende Zahl heute international renommierter Musikerinnen und Musiker hat bei Jugend musiziert erste Bühnenerfahrung gesammelt. Der Wettbewerb soll möchte zum gemeinsamen Musizieren anregen, jungen Musikern eine Bühne für den Vergleich bieten und die Beurteilung durch eine fachkundige Jury ermöglichen.