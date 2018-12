23. Dezember 2018, 13:33 Uhr Werkzeug aus Kellerabteil geklaut Ausweis am Tatort vergessen

Zwei Diebe helfen der Polizei bei der Aufklärung eines Einbruchs

Zwei ziemlich unprofessionelle Diebe hat die Polizei am Wochenende festgenommen: Die beiden waren in der vergangenen Woche in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Weißenfeld eingebrochen und hatten Angelzubehör sowie eine Bohrmaschine im Gesamtwert von etwa 2000 Euro entwendet. Die vom Eigentümer des Diebesgutes herbeigerufene Polizei fand am Tatort den Pass eines 34-Jährigen. Die Beamten konnten den Aufenthaltsort des Mannes ermitteln und ihn vorläufig festnehmen. Neben der Beute befand sich in seiner Schlafstelle eine geringe Menge Betäubungsmittel. In seiner Vernehmung räumte er den Einbruch ein, den er bereits am vorvergangenen Samstag in den frühen Morgenstunden beging, und nannte auch gleich den Namen seines 37-jährigen Mittäters. Dieser sollte sich in einer Notschlafstelle in München aufhalten. Die zuständigen Polizeibeamten trafen den Mann tatsächlich dort an und nahmen ihn ebenfalls fest. Auch bei ihm fanden sie eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Männer verbrachten die Nacht bei der Polizei in Poing und werden dem Ermittlungsrichter vorgeführt.