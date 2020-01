Vier Menschen sind am Donnerstagabend gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall bei Egmating leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der EBE 14, etwa 70 Meter nach dem Ortsende von Egmating in Richtung Kastenseeon. Dort wendete nach Polizeiangaben eine 61-Jährige aus Mittelfranken, die mit ihrem Pkw von Egmating Richtung Kastenseeon unterwegs war, auf freier Strecke. Eine entgegenkommende 51-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim erkannte das Auto, das quer zur Straße stand, zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrerinnen und ihre Beifahrer wurden leicht verletzt mit dem Rettungsdienst zur näheren Untersuchung in die Kreisklinik Ebersberg gebracht. An den beiden Autos ist jeweils ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstanden. Zur Absicherung der Unfallstelle, mit teilweiser Sperrung, waren die Feuerwehren Egmating und Glonn eingesetzt.