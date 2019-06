5. Juni 2019, 22:18 Uhr Weltmusik im Moosacher Meta Theater Die Klänge des Balkans

Weltmusik steht bei einem Konzert am Samstag, 8. Juni, im Moosacher Meta Theater auf dem Programm: Zu Gast sind Maria Dafka (Bajan und Gesang) und Dine Doneff (Tapan, Tambura und Gesang). Das Duo, das 2011 gegründet wurde, widmet sich vornehmlich der Pflege, Entwicklung und Verbreitung kultureller Traditionen des Balkans. Auf dem Programm "Plovina" stehen Volkslieder und Eigenkompositionen von Doneff, die mit Klangfarben und typischen Rhythmen verbunden mit Improvisation und innovativem Zusammenspiel neue Ansätze sowie folkloristische Virtuosität vermitteln.

Im Jahr 2018 wurde das Duo mit dem Weltmusikpreis in der Kategorie Förder-Ruth ausgezeichnet, der unter anderem von MDR Kultur und dem Rudolstadt-Festival jährlich ausgelobt wird. Damit werden Leistungen herausragender Protagonisten des Genres honoriert. Das Konzert am Samstag, 8. Juni, beginnt um 20 Uhr. Reservieren kann man unter (08091) 35 14 oder per Mail an info@meta-theater.com www.meta-theater.com.