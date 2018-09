30. September 2018, 22:04 Uhr Weißwurst für Zuhörer München in Wort wie Bild

Der Startschuss für den "Literarischen Herbst in Zorneding" fällt am Dienstag, 2. Oktober, mit den "Schrägen Kurzgeschichten". Diesmal stehen im Gemeindesaal der Christophoruskirche "Münchner G'schichten" auf dem Programm - rund um die Weißwurst, das Münchner Lebensgefühl, seine Stadtteile und Geheimnisse. Das bewährte Vorlese-Team mit Karin Ossig, Gabi Schlereth, Bürgermeister Piet Mayr und Peter Wurm garantiert einen entspannten Abend. Dazu gibt es Bilder des Fotoclubs Vaterstetten zu sehen, und das Hot-Corn-Trio steuert Dixie- und Swing-Musik vom Feinsten bei. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt beträgt zehn Euro. Aber Achtung: Von 19 Uhr an besteht die Möglichkeit, eine Münchner Weißwurst-Brotzeit zum Preis von fünf Euro zu genießen. Karten gibt es im Pfarramt der Christophoruskirche unter (08106) 26 32, bei der Gemeindebücherei unter (08106) 38 24 93, bei Steffis Schreibwaren oder bei AP-Buch in Baldham.