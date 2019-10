Mittlerweile ist es schon eine feste Tradition geworden, dass die SPD-Abgeordnete Doris Rauscher jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit ihr Büro in eine Sammelstelle für Weihnachtspäckchen verwandelt. Die Initiative "Geschenk mit Herz" von der Hilfsorganisation humedica möchte auch dieses Jahr wieder in Zusammenarbeit mit Sternstunden e.V. und Radio "Bayern 2" tausenden bedürftigen Kindern an Heiligabend eine Freude bereiten - mithilfe der Bürgerinnen und Bürger.

Um einem Mädchen oder Jungen eventuell das erste Weihnachtsgeschenk in ihrem Leben zu geben, werden alte Schuhkartons mit weihnachtlichem Geschenkpapier beklebt und mit einem kleinen Präsent gefüllt. Eine genaue Anleitung und Hinweise, was genau in das Packerl gepackt werden kann und darf, finden sich unter: http://www.geschenk-mit-herz.de/ablauf/paeckchen-packen.

Die gepackten Geschenke können von 28. Oktober an von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr im Bürgerbüro von Doris Rauscher, Bahnhofstraße 12, in Ebersberg, abgegeben werden. Von dort werden sie von ehrenamtlichen Fahrern in das humedica-Hauptquartier nach Kaufbeuren gebracht. Nach einer kurzen Kontrolle werden sie anschließend in die osteuropäischen Zielländer transportiert.

Doris Rauscher steht bereits in den Startlöchern: "Ich freue mich, mein Päckchen auf die Reise zu schicken, und ich hoffe, dass möglichst viele von Ihnen an dieser schönen Aktion teilnehmen und die Ebersberger Packerl viele Kinderaugen zum Leuchten bringen werden."