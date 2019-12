Die Mezzosopranistin Camilla Bull und Freunde laden ein zu einem festlichen Weihnachtskonzert in Vaterstetten. Es findet statt am Freitag, 20. Dezember, um 19.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche "Zum kostbaren Blut Christi". Die Tage werden immer kürzer, die Nächte länger - was gibt es Besseres in der dunklen Jahreszeit als wunderbare Melodien? Angekündigt wird ein stimmungsvoller Abend mit einer Mischung von traditionellen Weihnachts- und Adventsliedern und bekannten Opernstücken. "Bull zeigt die ganze Bandbreite ihrer reichen Stimme, vom heiteren Musical-Stil über eine elegant-beschwipste Operetten-Diva bis zu geschliffen präzisen Koloraturen in Rossinis ,La Cenerentola'. Der jubilierende Schlusstakt reißt das Publikum zum begeisterten Applaus von den Bänken", schrieb ein Rezensent der Süddeutschen Zeitung Ebersberg. In der Pause gibt es hausgemachte Mince-Pies und Glühwein. Der Eintritt ist frei, Spenden werden herzlich erbeten.