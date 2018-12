12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Weihnachtsaktion Ein Truck voller Geschenke

Viele Menschen wollen in den Weihnachtsferien nur eins tun: ausschlafen, viel essen, sich an den Weihnachtsgeschenken erfreuen. Zwei Mitarbeiter von Rudolf und Christiane Winter, die ein Fuhrunternehmen in Steinhöring betreiben, haben da ganz andere Pläne: Sie setzen sich zwei Tage lang ans Steuer eines 40-Tonners und bringen eine ganz besondere Lieferung in den Norden Rumäniens: Hunderte von Weihnachtspäckchen, die dort bedürftigen Familien und Kindern eine Freude machen sollen. Bereits seit 2015 unterstützen die Winters die Johanniter Weihnachtstrucker, in diesem Jahr betreiben sie auch eine eigene Sammelstelle für Päckchen in der Salzstraße 1 in Steinhöring. Wer sein Päckchen dort am 16. Dezember zwischen 14 und 18 Uhr vorbei bringt, bekommt eine Tasse Glühwein gratis. Neben Päckchen werden auch andere Spenden für die Aktion entgegengenommen. Wer mitmachen möchte, muss allerdings beachten, dass bei den Päckchen der Inhalt festgelegt ist, um das Prozedere zu vereinfachen und Schwierigkeiten beim Zoll zu vermeiden. Die Packliste ist im Internet zu finden unter www.johanniter-weihnachtstrucker.de.