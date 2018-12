10. Dezember 2018, 22:14 Uhr Weihnachtliche Klänge Streicher, Chöre, Bands

Weihnachtliche Klänge am Franz-Marc-Gymnasium: Am Donnerstag, 13. Dezember, um 18.30 Uhr, findet in der Aula des Markt schwabener Gymnasiums das traditionelle Weihnachtskonzert statt. Schülerinnen und Schüler möchten ihre Zuhörer dabei mit Klängen verzaubern. Vom jungen Pianisten über musizierende Klassen, Chöre und Instrumentalgruppen bis hin zu bunten Bands wird bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei sein. Ganz neu und mit viel Enthusiasmus präsentiert sich die in diesem Jahr fest eingeführte Streicherklasse. Alle Interessierten sind eingeladen, den Konzertabend bei freiem Eintritt zu genießen.