Erst schneit es, dann kündigt sich wieder Regen an und schließlich scheint doch die Sonne. So richtig winterlich ist diese Adventszeit bisher nicht. Das hält aber natürlich trotzdem niemanden davon ab, sich auf dem Christkindlmarkt an die Buden zu Freunden und Bekannten zu gesellen. Dazu bietet sich auch an diesem Wochenende im Landkreis wieder mehrfach die Gelegenheit.

Am Samstag wird es auf dem Gelände des Einrichtungsverbunds Steinhöring romantisch. Bei stimmungsvoller Atmosphäre durch stilvolle Beleuchtung kann man von 14 bis 20 Uhr neben Köstlichkeiten auch feinstes Kunsthandwerk entdecken - eigens angefertigte Geschenkideen wie Holzspielsachen oder Weihnachtsschmuck, Genähtes und Gestricktes, Plätzchen und Pralinen, Filz- und Keramikwaren, heimische Schnäpse und Liköre, Imkereiprodukte und Drechslerwaren stehen zum Verkauf, der Erlös geht an Projekte des Einrichtungsverbunds. Verschiedene Gruppen aus den eigenen Reihen und der Umgebung sorgen für ein abwechslungsreiches Musikprogramm.

Zwei Tage weihnachtliches Treiben gibt es in Markt Schwaben. Am Samstag wird anlässlich des 40. Bestehen des Weihnachtsmarkts von 17 bis 22 Uhr bei Musik, Glühwein, Bier, vielen kulinarischen Genüssen und mit zwei Auftritten von Perchtengruppen am Marktplatz gefeiert. Tags drauf, am Sonntag, findet hier der Weihnachtsmarkt für soziale Zwecke statt. Die Buden sind in Anlehnung an Fassaden alter Markt Schwabener Häuser verkleidet und liebevoll bemalt, für Kinder gibt es eine lebende Krippe mit Schafen und Esel. Um 17 Uhr besucht der Nikolaus den Weihnachtsmarkt.

Gesungen, gegessen und getrunken wird am Wochenende in Zorneding. Der ortsansässige Burschenverein lädt am Samstag von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr zum Christkindlmarkt ein. Im Anschluss an das Schlemmen und Schlendern durch die beachtliche Anzahl von 25 Ständen, findet vor dem Zornedinger Rathaus noch ein Weihnachtssingen statt.

Traditionell haben die Nussbauern aus Grafings französischer Partnerstadt Saint-Marcellin auch heuer ihren Besuch angekündigt. Am dritten Advent werden sie von 10 bis 18 Uhr auf dem Christkindlmarkt am Marktplatz ihre diesjährige Walnussernte präsentieren und Spezialitäten wie Nussöl, Nusslikör, Ravioli und auch Käse aus der Region anbieten.

Kulinarische Spezialitäten kann man auf dem Christkindlmarkt auf dem Summererhof in Netterndorf einkaufen: Käse, Holzofenbrot und vieles mehr sind im Angebot. Außerdem gibt es Schmuck, Trachtenzubehör und Handwerkskunst. Geöffnet ist der idyllische kleine Markt am Sonntag, 15. Dezember, von 13 bis 18 Uhr.

Die Kirchseeoner Pfadfinder machen sich am Sonntag auf den Weg in die Münchener Frauenkirche, um sich dort einer bedeutenden Aufgabe zu widmen: der Abholung des alljährlich aus Bethlehem ausgesandten Friedenslichts. Jeder, der mag, kann es den Pfadfindern gleichtun und sich am selben Tag von 17.30 Uhr an am Marktplatz Kirchseeon erst das Licht und anschließend noch Punsch holen. Mitgebracht werden müssen dafür nur Kerzen oder Laternen und eine Tasse.