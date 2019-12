Mit Sicherheit keinen Spaß mehr macht das Baden seit Ende Juni am Steinsee. Dort wird - nach Angaben der Badbetreiber auf Drängen der Versicherung und als Reaktion auf ein Urteil des Bundesgerichtshofes - ein Großteil des Sees für den Publikumsverkehr gesperrt. Es werden Absperrketten am Ufer angebracht, die Wasserrutsche und der Sprungturm abmontiert und der Zugang zum See massiv eingeschränkt. Was den Betreibern vor allem im Internet einiges an Kritik und Spott einbringt, trotzdem bleibt der Steinsee Hochsicherheitsgebiet. Auch an anderen Badeseen macht sich der höchstrichterliche Entscheid zu Schadenersatz bei Badeunfällen bemerkbar, so am Bergfeldsee in Poing, wo die Badeinsel nicht mehr verfügbar ist. So weit wie am Steinsee will man aber nirgends im Landkreis gehen.