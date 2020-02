Wer sparen will, sollte weniger ausgeben als einnehmen. Diese simple Weisheit hat der Gemeinderat Vaterstetten 2009 in eine Selbstverpflichtung gegossen. Damit verbunden war eine Schuldenobergrenze von 17 Millionen Euro, gerechnet Kredite minus Rücklagen. Nun hat der Gemeinderat die alten Beschlüsse modifiziert, künftig liegt die Obergrenze der Verschuldung bei 19,2 Millionen. Doch trotz der Anhebung dürfte zumindest für dieses Jahr das selbst gesteckte Ziel weit verfehlt werden.

Die Anhebung der Schuldengrenze habe rein formale Gründe, erläuterte Kämmerer Markus Porombka in der Sitzung, es handele sich nämlich lediglich um eine inflationsbedingte Angleichung. Die 17 Millionen des Jahres 2009 entsprächen 19,2 Millionen im Jahr 2020. Was tatsächlich sogar noch etwas konservativ gerechnet ist, bezieht man die Inflationsrate des Jahres 2009 mit ein, käme man sogar auf 19,4 Millionen. Die übrigen Vorgaben der Haushaltsleitlinien der interfraktionellen Arbeitsgruppe Haushaltspolitik aus dem Jahr 2009 bleiben in Kraft.

Diese standen im Zeichen der damaligen Weltwirtschaftskrise. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe warnten vor Einbrüchen bei den Steuereinnahmen und empfahlen dringend mehr Ausgabendisziplin. Von einigen Wunschprojekten werde man sich wohl verabschieden müssen, darunter die Ortsumfahrung für Weißenfeld und das VHS- und Musikschul-Haus mit Kino. Auch das neue Ortszentrum für Vaterstetten mit Bürgersaal, das Geothermieprojekt sowie ein neues Hallenbad und der neue Kunstrasenplatz standen zur Disposition. Zumindest die letzteren zwei wurden dann doch gebaut, der Rest wartet bis heute auf die Umsetzung.

Auch eine große Linie wollte man der Vaterstettener Haushaltspolitik damals geben, analog zum Bundesfinanzministerium setzte sich der Gemeinderat die "Schwarze Null", also keine Neuverschuldung, als Ziel. Allerdings kam die Arbeitsgruppe auch zu dem Schluss, vor 2014 - dem Ende der damals laufenden Wahlperiode - sei dies nicht zu erreichen. Geringer werden sollten die Schulden trotzdem, die Arbeitsgruppe empfahl eben jenen Grundsatz, immer etwas weniger auszugeben, als man einnimmt. Konkret soll das Wachstum der Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr möglichst einen Prozentpunkt unter dem der Einnahmen bleiben. Mit zwei Einschränkungen: Dies gilt nur für den Vermögenshaushalt, also die laufenden Kosten. Investitionen sind nicht betroffen. Zum Zweiten dürfen die Ausgaben im Verwaltungshaushalt auch wachsen, wenn die Einnahmen stagnieren oder zurückgehen, allerdings dann möglichst nicht mehr als ein Prozent. Als Schuldenobergrenze wurden die 17 Millionen Euro formuliert.

Ob es an den neuen Haushaltsregeln lag oder an der sich seit 2009 stetig verbessernden Konjunktur oder an beidem, auf jeden Fall gingen die Schulden in den kommenden Jahren stetig zurück, während die Rücklagen stiegen. Stand Vaterstetten 2009 noch mit knapp 14 Millionen in der Kreide bei Rücklagen von gerade einmal drei Millionen, waren es 2016 knapp 7,5 Millionen Schulden und die Rekordsumme von 27,5 Millionen Euro in der Rücklage. Bereits ein Jahr zuvor war die Gemeinde mit jeweils rund acht Millionen Euro das erste Mal seit Jahrzehnten rechnerisch schuldenfrei.

Ursächlich für diese Entwicklung waren die Grundstücksverkäufe in Vaterstetten West und Nordwest, wo mittlerweile das gleichnamige Wohngebiet entstanden ist. Die Einnahmen sind aber mittlerweile weitgehend wieder aus den Rücklagen verschwunden, knapp 20 Millionen waren es noch 2017, ein Jahr darauf dann 15 und im vergangenen Jahr nur noch rund drei Millionen Euro. Umgekehrt steigen die Schulden, 2017 auf acht Millionen, 2018 auf knapp 14 und vergangenes Jahr auf 24 Millionen. Damit reißt die Gemeinde also bereits jetzt auch die angehobene Schuldengrenze knapp - in diesem Jahr könnte es noch deutlich mehr sein. Laut einer Prognose der Kämmerei von 2019 wird für heuer ein Schuldenstand von 30,7 Millionen Euro erwartet, bei Rücklagen von rund einer Million. Erst im kommenden Jahr würden mit knapp 28 Millionen Euro Schulden und zehn Millionen Euro Rücklagen die Leitlinien wieder eingehalten.

Grund ist vor allem der Neubau der Grund- und Mittelschule, der insgesamt rund 42 Millionen Euro kosten wird. Und genau dieses Projekt sorgt dafür, dass die Schuldenbremse offiziell auch heuer eingehalten wird. Denn, wie CSU-Fraktionschef Michael Niebler in der Sitzung betonte, werden in die Berechnungen der Netto-Verschuldung auch Zuschüsse eingerechnet, die erst in kommenden Jahren eingehen, aber Kosten abdecken, die im laufenden Jahr entstehen. Fördermittel für die Schule werden also quasi vorgebucht und gegen die Schulden aufgerechnet. Daher seien die Vorgaben erneut erfüllt, lobte Niebler, diese hätten sich bewährt, "Es dient der Qualität des Haushaltes." SPD-Fraktionschef Sepp Mittermeier nannte diese "Leitplanken" die Voraussetzung dafür, "dass wir den Haushalt stabilisieren und von der Verschuldung runterkommen".

Das sah im Wesentlichen auch der Rest des Gremiums so, einige Mitglieder hätten sich aber weitergehende Maßnahmen gewünscht. So sprach Herbert Uhl (FW) von "einem Schritt in die richtige Richtung", kündigte aber auch gleich an, seine Fraktion werde keinem Haushalt zustimmen, der die Leitlinien nicht einhalte. Er erinnerte an das alte Ziel, ohne Neuverschuldung auszukommen und mahnte an, bald die Doppik einzuführen. Dabei handelt es sich um ein an die Buchführung von Unternehmen angelehntes Rechnungswesen, das neben Einnahmen und Ausgaben auch Erträge, Aufwendungen, Vermögen und Schulden eigens darstellt. Eigentlich wollte Vaterstetten dieses System längst einführen, 2006 hatte der Gemeinderat dies beschlossen, vier Jahre darauf wurde das Vorhaben aus Kostengründen abgesagt.

Auch Renate Will (FDP) sprach sich für eine baldige Einführung der Doppik aus, aus ihrer Erfahrung als Kreisrätin- der Landkreis nutzt das kaufmännische System seit 2005 - könne sie das nur empfehlen. Ansonsten gelte, dass sich auch der künftige Gemeinderat "an die eigenen Nasen fassen muss", was Ausgabendisziplin angeht, einige Begehrlichkeiten werde man wohl nicht erfüllen können. Grünen-Fraktionssprecher Axel Weingärtner hatte etwas Bedenken zu einer Regelung, nachdem rentierliche Schulden - also für Einrichtungen, die Gebühren erwirtschaften - anders zu bewerten sind, als unrentierliche. Dies sei nur sinnvoll, wenn man diese Grenze sehr scharf zieht. Dies werde man selbstverständlich tun, so Porombka.

Die einzige Gegenstimme zur modifizierten Haushaltsleitlinie kam von Manfred Schmidt (FBU/AfD), unter anderem, weil seine eigenen in der Vergangenheit gemachten konkreten Sparvorschläge nicht berücksichtigt worden seien.