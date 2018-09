24. September 2018, 22:03 Uhr Wegen Bevölkerungszuwachs FDP fordert mehr Polizei

Partei will sich für weitere Inspektion in Vaterstetten oder Zorneding einsetzen

"Die Freien Demokraten sind zur Bundestagswahl mit dem Slogan angetreten 'Die Sicherheit muss besser organisiert sein als das Verbrechen'", erklärte der FDP-Kreisvorsitzende Alexander Müller bei der Ortsversammlung der FDP Vaterstetten. Nach Meinung der Liberalen geschehe im Landkreis Ebersberg zu wenig, was das Auftreten der Polizei vor Ort angehe. "Wir wollen die Polizeipräsenz in den Landkreisen entsprechend Bevölkerungswachstum ausbauen." Obwohl die CSU und Ministerpräsident Markus Söder immer die Bedeutung der Polizeipräsenz vor Ort betonten, geschehe zu wenig. Angesichts von Straftaten wie Einbrüchen und Gewaltdelikten, welche die Bevölkerung besonders verunsicherten, sei das nicht vertretbar. Stattdessen werde die Energie auf eine bayrische "Pseudo-Grenzpolizei" verschwendet. "Ein paar Planstellen mehr ersetzen keine örtliche Präsenz", sagte Müller, auch FDP-Landtagskandidat. "Nicht nur Reden, sondern Handeln ist gefragt".

Die Bevölkerungszahl in den Gemeinden im nördlichen Landkreis, insbesondere in Vaterstetten, Poing und Zorneding mit insegsamt etwa 70 000 Einwohnern, erfordere aus Sicht der FDP neue Schritte, dies um so mehr als alleine in Poing, Vaterstetten und Zorneding zusätzliche Wohnungen für weitere 10 000 Einwohner geplant seien. Damit würden die Vergleichszahlen der Bevölkerung im Bereich anderer vergleichbarer Polizeiinspektionen im Münchner Umland deutlich überschritten, die im Schnitt eher bei 50 000 Einwohnern lägen, etwa Starnberg, Herrsching oder Olching. Auch der diskutierte Neubau der Polizeiinspektion Poing nördlich der Bahn in Grub sei nicht ausreichend, zumal vorher eine genaue Analyse für einen optimalen Standort zur Erreichbarkeit der betreuten Gemeinden nötig sei. Die FDP will sich daher in den Gemeinderäten und im Kreistag dafür einsetzen, dass eine zusätzliche Polizeiinspektion geschaffen wird.