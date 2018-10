24. Oktober 2018, 22:01 Uhr Wegen Taktverdichtung Kreistag bittet um Ruhe

Gremium schließt sich Resolution gegen Bahnlärm einstimmig an

Im Landkreis soll es an den Bahnstrecken leiser werden, das hat nun auch der Kreistag gefordert. Wie schon in mehreren Ausschüssen verabschiedete das Gremium ohne Gegenstimmen eine Resolution an Bund und Freistaat, wonach die Strecke zwischen München und Rosenheim wie ein Neubau zu behandeln und darum mit besserem Lärmschutz zu versehen ist. Hintergrund ist die geplante Taktverdichtung auf der Strecke, wenn der Brennerbasistunnel Mitte des kommenden Jahrzehnts in Betrieb geht.

Mit seinem Votum schließt sich der Kreistag den Stadt- und Gemeinderäten der Kommunen entlang der Strecke an. Diese haben ebenfalls entsprechende Resolutionen beschlossen, auch mehrere Bürgerinitiativen in Kirchseeon, Zorneding und Grafing fordern besseren Lärmschutz. Den will auch der Landkreis, darüberhinaus soll es ein "Hearing" mit allen Beteiligten - wie Kommunen und Bürgerinitiativen - geben, wo konkrete Forderungen zum Lärmschutz an die Bahn ausgearbeitet werden sollen.

Etwas Diskussionsbedarf gab es zu der Frage, ob der Landkreis auch den Ausbau der Mühldorfer Ausweichstrecke fordern soll. Dies hatte Wilfried Seidelmann (FW) angeregt. Ursula Bittner (SPD) gab zu bedenken, dass man damit den ursprünglichen Antrag entwerte, "hier geht es um Lärmschutz". Letztlich ließ sie sich aber von Seidelmanns Begründung überzeugen: Würden weniger Züge durch den Landkreis fahren, werde es auch weniger laut.

Insgesamt betonten Mitglieder aller Fraktionen, wie wichtig besserer Lärmschutz an der Bahnlinie ist. Daher sei es wichtig, dass sich "der Landkreis als Klammer engagiert, für die Belange der Bürger", so Landrat Robert Niedergesäß (CSU). Und auch die Bahn habe etwas davon, wenn sie den Forderungen nachkomme, meinte sein Parteifreund, Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz: "Je weniger Belastung für die Bürger, desto größer die Akzeptanz für das Projekt." Philipp Goldner (Grüne) und Landtagsabgeordnete Doris Rauscher (SPD) lobten ausdrücklich die Bürgerinitiativen für ihren Einsatz, "das Thema am Köcheln zu halten", wie Goldner es nannte. Und das werden sie wohl auch weiter tun müssen, meinte Poings Bürgermeister Albert Hingerl (SPD). Aus seiner eigenen leidvollen Erfahrung mit dem schleppenden Ausbau der Strecke in Poing könne er nur den Schluss ziehen: "Auf die Bahn kann man sich nicht verlassen."

Wie zum Beleg dieser Aussage hatte der Schienenkonzern kurz zuvor ein Schreiben ans Grafinger Rathaus geschickt, als Antwort auf die Lärmschutz-Resolution des Stadtrates. Kernaussage: Eine Einstufung der Strecke als Neubau lehnt man bei der Bahn kategorisch ab. Ob diese Position Bestand hat, wird sich in den kommenden Wochen zeigen, am 6. und am 16. Oktober beginnen nämlich die ersten beiden Veranstaltungen des sogenannten "Dialogforums". Dabei treffen sich Vertreter der Bahn mit solchen aus Städten, Gemeinden und Landkreisen entlang der Strecke, um über das Thema Lärmschutz zu beraten. Dass dabei schnell irgendwelche Ergebnisse zu verzeichnen sind, damit rechnet zumindest im Kreistag niemand. Vorsorglich wurde das für Ende 2018 geplante "Hearing" zum Lärmschutz darum auf kommendes Jahr verschoben.