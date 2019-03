3. März 2019, 21:39 Uhr Wegen des Faschingszugs Straßenverkehr erheblich eingeschränkt

An Fasching haben die Narren Vorfahrt: Wie die Stadt Ebersberg mitteilt, wird es im Stadtgebiet an diesem Dienstag wegen des Faschingsumzuges und des anschließenden Faschingstreibens am Marienplatz zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Gegen 13.30 Uhr stellen sich die Umzugswagen auf der Floßmannstraße bis zur Baldestraße hin auf. Um 14 Uhr beginnt dann der Umzug von der Baldestraße über die Eberhardstraße bis zum Marienplatz. Mit dem Ende des Faschingsumzuges wird gegen 15.30 Uhr gerechnet.

Für die Dauer des Umzuges ist laut Stadtverwaltung eine Sperrung der betreffenden Straßen erforderlich. Außerdem werden der Marienplatz und die Bahnhofstraße in der Zeit von 14 bis etwa 21 Uhr für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Die Zufahrt zur Tiefgarage des Einkaufszentrums e-EinZ ist jedoch möglich. Der überörtliche Verkehr aus Richtung Wasserburg mit Fahrtziel A 94, Markt Schwaben und Hohenlinden wird bereits in Steinhöring über Abersdorf zur B 12 geleitet. Die innerörtliche Umleitung für den Verkehr mit Fahrtrichtung Markt Schwaben, Hohenlinden und A 94 erfolgt über die Dr.-Wintrich-Straße, Gärtnereistraße, Münchner Straße und Heinrich-Vogl-Straße zur Eberhardstraße. So lange sich der Faschingszug auf der Eberhardstraße befindet - also etwa von kurz nach 14 Uhr bis gegen 15.30 Uhr - wird der Verkehr dort komplett angehalten.

Die Stadt Ebersberg bittet alle auswärtigen Verkehrsteilnehmer daher, am Faschingsdienstag die Ortsdurchfahrt der Kreisstadt zu meiden. Alle Ebersberger werden dazu angehalten an diesem Tag soweit möglich auf die Benutzung ihres Autos ganz zu verzichten - oder ansonsten größere Umwege und Zeitverluste einzukalkulieren.