2. April 2019, 21:49 Uhr Wegen Bauarbeiten Einschränkungen bei der S-Bahn

An zwei Wochenenden müssen Fahrgäste auf Busse umsteigen

Bauarbeiten am Schienennetz werden in den kommenden Wochen mehrmals zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr führen. An den beiden nächsten Wochenenden - jeweils von Freitagabend bis Montagmorgen - erneuert die DB Netz AG die Gleise an der Station Grafing-Bahnhof. An den Gleisen 1 und 2 werden in zwei Bauabschnitten Schienen, Schwellen und Schotter ausgetauscht: Von Freitag, 5. April , 21.50 Uhr, bis Montag, 8. April, 3.30 Uhr, sowie Freitag, 12. April, 21.50 Uhr, bis 15. April, 3.30 Uhr, ist aufgrund der Bauarbeiten kein Zugverkehr auf den S-Bahn-Gleisen zwischen Zorneding und Grafing-Bahnhof/Ebersberg möglich. Bis auf wenige Ausnahmen werden alle S-Bahnen durch Busse ersetzt, wie die Bahn mitteilt. Einzelne S6-Züge fahren zwischen Zorneding und Grafing-Bahnhof ohne Halt auf der Fernbahnstrecke. Zwischen Grafing-Bahnhof und Ebersberg besteht Schienenersatzverkehr. Die Züge der Südostbayernbahn (SOB) verkehren planmäßig zwischen Wasserburg/Ebersberg und Grafing-Bahnhof.

Am Osterwochenende müssen sich die Fahrgäste dann zwischen Ebersberg und Grafing-Bahnhof auf weitere Einschränkungen einstellen. Wegen Brückenbauarbeiten fahren keine S-Bahnen in diesem Abschnitt, ersatzweise werden Busse eingesetzt. Bei der Südostbayernbahn (SOB) entfallen die Regionalbahnen zwischen Wasserburg/Ebersberg und München Hauptbahnhof. Zwischen Wasserburg Bahnhof/Ebersberg und Grafing-Bahnhof verkehren Ersatzbusse. Die DB Netz AG erneuert die Eisenbahnbrücken über den Seeonerbach am Ortsausgang Grafing und über den Wieshamerbach neben der Bundesstraße B 304. Lärmintensive Arbeiten finden so weit wie möglich tagsüber statt. Die Bahn bittet die Anwohner um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen.