27. September 2018, 22:15 Uhr Wechsel bei der SPD Neues Gesicht im Gemeinderat

Maria Lindner ist die Neue in der Poinger SPD-Fraktion und die neue Jugendbeauftragte.

Maria Lindner rückt in Poing für Eva-Maria Siegel-Persichini nach

Der Poinger Gemeinderat hat ein neues Mitglied für die SPD-Fraktion: Maria Lindner ist die Nachfolgerin von Eva-Maria Siegel-Persichini, die sich von ihrem Ehrenamt zurückgezogen hat. Lindner rückte gemäß der Ergebnisse der jüngsten Kommunalwahl im März 2014 nach.

Siegel-Persichini gehörte seit knapp mehr als 16 Jahren dem Gemeinderat an. In der ersten Sitzung nach den Sommerferien hat Bürgermeister Albert Hingerl (SPD) seine Parteikollegin, die Mitglied im Finanzausschuss sowie im Bau- und Umweltausschuss war, nun offiziell verabschiedet. Als Grund für den Rücktritt von ihrem Ehrenamt nennt Siegel-Persichini ihren diesjährigen 65. Geburtstag - sie ist Rentnerin. "Irgendwann muss man eben einen Anlass finden, um sich zurückzuziehen", sagte sie der Ebersberger SZ. Im SPD-Ortsverein will sie weiterhin aktiv sein.

Als Nachfolgerin von Siegel-Persichini vereidigte Hingerl in derselben Sitzung Maria Lindner. Die 27-Jährige ersetzt Omid Atai (SPD) als zweite Jugendbeauftragte neben Eva-Maria Lawes (CSU). Atai wollte sein zusätzliches Amt als Jugendbeauftragter abgeben, um mehr Zeit für die Vorbereitung auf sein Jura-Staatsexamen zu haben. Der 25-Jährige ist seit 2014 Gemeinderatsmitglied in Poing und wird dies auch weiterhin bleiben.

Maria Lindner ist Sozialpädagogin und arbeitet seit Ende 2016 für den Kreisjugendring München-Stadt. Vor zwölf Jahren ließ sich die 27-Jährige im Poinger Jugendzentrum zur Jugendleiterin ausbilden und hatte dieses Ehrenamt auch bis 2010 inne. "Mit Jugendarbeit bin ich also eigentlich schon immer verbunden." Im Moment ist die gebürtige Poingerin dabei, sich in alle Aufgaben als Gemeinderätin und Jugendbeauftragte einzuarbeiten und sich einen Überblick über die laufenden Themen zu verschaffen. Konkrete Projekte für die Jugendarbeit verfolgt sie daher noch nicht. Aber das wird bald kommen, verspricht sie: Zusammen mit anderen Beteiligten und Institutionen, die in die Poinger Kinder- und Jugendarbeit involviert sind, möchte sie "entsprechende Angebote entwickeln und ausbauen"