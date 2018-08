9. August 2018, 21:53 Uhr Wasserspiele in der Ortsmitte Wellen und Steinchen

Poinger Gemeinderat entscheidet sich für Brunnenmodell

Wenn alles nach Plan läuft, können die Poinger im Frühsommer 2019 in der neuen Ortsmitte an einem plätschernden Brunnen sitzen. Der Gemeinderat konnte sich im zweiten Anlauf nun doch für ein Modell entscheiden: Dunkler Basalt und heller Granit werden wellenförmig verlegt, dazwischen die acht Brunnenfontänen, die unterschiedlich hoch spritzen. Der Brunnen erhält keine Umrandung, er ist niveaugleich mit dem Boden, ähnlich wie am Münchner Stachus. Dadurch können auch Kinder - oder verspielte Erwachsene - im Sommer zwischen den Fontänen herumlaufen und sich vielleicht auch ein bisschen nass spritzen lassen.

Dass sie den Brunnen wollen, hatten die Gemeinderäte schon vor Monaten entschieden. Nun ging es nur noch darum, wie genau er aussehen soll. Alternativ zu der wellenförmigen Verlegung wäre auch noch eine kreisförmige Verlegung der Pflastersteine möglich gewesen. Diese Variante hätte unter anderem die komplette CSU-Fraktion bevorzugt, bei den anderen Fraktionen war das Meinungsbild eher heterogen. Jedenfalls stimmten am Ende zehn Gemeinderäte für die Kreise im Brunnen, elf für die Wellen. Eine deutliche Mehrheit - 17 Gemeinderäte - wünschte sich außerdem, dass gläserne Schmucksteine in den Poinger Gemeindefarben gelb und blau kleine farbige Akzente zwischen Granit und Basalt setzen.

Ein Brunnen steht seit langem bei vielen Poingern weit oben auf der Wunschliste für ihre Gemeinde, das wurde bei verschiedenen Workshops zur Verschönerung der Ortsmitte immer wieder deutlich. Wohl auch deshalb hat sich der Gemeinderat dafür entschieden, mehr Geld als ursprünglich geplant dafür auszugeben. Aktuellen Berechnungen zufolge wird der Bau des Brunnens knapp 134 000 Euro kosten, dazu kommen pro Saison Betriebskosten für Strom und Wasser von etwa 2600 Euro. Dem Christkindlmarkt oder anderen Großveranstaltungen wird der neue Brunnen nicht im Weg stehen, die Düsen lassen sich verschließen. Die Brunnensaison soll in der Regel von Mai bis Ende September dauern.