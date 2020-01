Schon traditionell bildet das "Jugendkonzert" den musikalischen Jahresauftakt im Kalender der Wasserburger Stadtkapelle, es findet statt am Freitag, 24. Januar, um 19 Uhr im historischen Rathaussaal. In einer Kooperation mit der Grundschule am Gries stellen zunächst zwei Bläserklassen ihr Können vor, zudem werden mehrere Ensembles aus der vereinseigenen Bläserschule kleine Kostproben zu Gehör bringen. Das Anfängerorchester hat unter Georg Auer drei Stücke vorbereitet, die Leitung für die Stadtkapellenjugend hat diesmal Peter Weber. Mit drei Kompositionen geben die fast erwachsenen Musikerinnen und Musiker einen Einblick in das große Repertoire der Orchestermusik. Stadtkapellmeister Michael Kummer wird durch das Programm führen. Karten gibt es unter www.sparkasse-wasserburg.de oder an der Abendkasse.