"Schattenwelten", so lautet das Thema der Mitgliederausstellung des AK 68, die am Sonntag, 17. November, um 15 Uhr eröffnet wird. Der Wasserburger Kunstverein hat sich damit für einen Themenvorschlag von Christa Bock-Köhler entschieden. In ihrem Konzept dazu schreibt die Künstlerin aus Prien am Chiemsee: "Viele Menschen leben fast nur noch im Vordergründigen. Sie übersehen, dass vieles nur Kulisse ist und dass möglicherweise das richtige Leben dahinter stattfindet. Es gibt sicherlich in dieser Welt vieles, was einem Angst macht. Aber ich will diesem etwas entgegensetzen und ihm etwas von dem Schrecken nehmen." Die Ausstellung ist bis Sonntag, 15. Dezember, zu sehen in der Galerie im Ganserhaus, geöffnet donnerstags bis sonntags von 13 bis 18 Uhr.