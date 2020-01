Schauspieler Nik Mayr leitet im Theater Wasserburg eine monatliche Lesereihe in der Theaterbar "Helmut". Er hat sich in dieser Spielzeit vorgenommen, das Stammtisch-Niveau wieder zu heben. Daher gibt es unter dem Titel "Betreutes Trinken" einmal im Monat donnerstags Texte und Gespräche in gemütlicher Atmosphäre zwischen Bar und Buch. Am Donnerstag, 16. Januar, liest er um 20 Uhr gemeinsam mit Theaterleiter Uwe Bertram und den Schauspielkollegen Carsten Klemm und Hilmar Henjes "Tristesse Royale" von Joachim Bessing, Eckhart Nickel, Christian Kracht, Alexander von Schönburg und Benjamin von Stuckrad-Barre. Das 1999 erschienene Buch wurde trotz durchwachsener Kritik ein Bestseller. Mehr Informationen sowie Karten und tagesaktuelle Hinweise zu Spielplanänderungen gibt es auf www.theaterwasserburg.de. Karten im Vorverkauf sind in der Gäste-Information, im Innkaufhaus und bei Versandprofi Gartner in Wasserburg sowie beim Kulturpunkt Isen-Taufkirchen und im Kroiss TicketZentrum Rosenheim erhältlich. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.