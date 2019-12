Regisseurin Neele Leana Vollmar aus München kommt am Donnerstag, 19. Dezember, ins Kino Utopia und stellt ihren neuen Film "Auerhaus" vor. Nach dem gleichnamigen Bestseller von Bov Bjerg schildert er das Aufwachsen in einem tristen Dorf der 80er Jahre: Sechs junge Freunde wollen in einer Wohngemeinschaft aus ihrer vorhersehbaren Existenz ausbrechen. Im Zentrum steht ihr Freund Frieder, der nicht sicher ist, ob er zu leben überhaupt in der Lage ist... Die Vorführung beginnt um 19.30 Uhr, anschließend gibt es ein Filmgespräch. Neele Leana Vollmar studierte an der Filmakademie Baden-Württemberg. Währendessen drehte sie den Kurzfilm "Meine Eltern", der weltweit auf rund 250 Festivals gezeigt wurde und zahlreiche Preise gewann. Auch ihr Abschlussfilm "Urlaub vom Leben" wurde mehrfach ausgezeichnet. Es folgten "Friedliche Zeiten", "Maria, ihm schmeckt's nicht!" und viele Filme mehr.