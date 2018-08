24. August 2018, 21:59 Uhr Wasser nicht mehr belastet Entwarnung am Klostersee

Wer trotz der kühlen Temperaturen am Wochenende ein Bad im Klostersee nehmen will, kann dies unbeschwert tun: Die Untersuchung einer Wasserprobe vom Dienstag hat gezeigt, dass keine Blaualgentoxine mehr im Badewasser vorhanden sind. Die Untersuchung war veranlasst worden, weil Mitte August erstmals in dieser Saison Microcystine nachgewiesen worden waren, die Übelkeit, Erbrechen oder auch Hautreizungen hervorrufen können. Allerdings war die Konzentration des Toxins im Wasser so niedrig, dass kein Badeverbot ausgesprochen werden musste. Nun hat sich laut Hermann Büchner, dem Leiter des Ebersberger Gesundheitsamts, die Situation weiter entspannt. Zwar gibt es immer noch reichlich Blaualgen im See, aber keine Toxine mehr. Das Gesundheitsamt beobachtet die Situation dennoch weiter mit erhöhter Aufmerksamkeit, schon am Montag soll eine weitere Wasserprobe genommen werden.