Zorneding ist attraktiv gelegen und hat volle Kassen. Dennoch finden viele Bürger, dass in der Gemeinde noch Luft nach oben ist. Wie könnte man das Dorfzentrum beleben? Wo müsste man investieren? Die SZ lädt am Dienstag zur Diskussion ins Lesercafé ein

Zorneding, die Schlafstadt. Bald 10 000 Einwohner, verteilt auf vier Ortsteile. Ein Straßendorf mit idyllischer Natur, beliebtes Zuzugsgebiet, 20 Minuten S-Bahnfahrt nach München. Dazu kommt: Zorneding ist wohlhabend, liegt mitten im gediegenen Münchner Speckgürtel. Das heißt aber auch, dass die Gemeinde mit entsprechenden Herausforderungen kämpft: stetig steigenden Wohnpreisen, einem hohen Bedarf an Kita-Plätzen, dem zunehmenden Verkehr.

Dazu kommt das Gefühl: In der Dorfidylle fehlt etwas. Zum Beispiel ein Ortszentrum, das auch als solches erkennbar ist. Viele Bürger vermissen Treffpunkte wie ein Kino, ein Museum oder ein Schwimmbad. Symptomatisch für die Infrastruktur ist auch die geografische Kluft zwischen den beiden Ortsteilen: Vom südlich der Bahnlinie gelegenen Altzorneding zum eingemeindeten Pöring auf der Nordseite kommt man mit dem Auto nur, indem man außen herum über die Staatsstraße fährt - eine direkte Verbindung gibt es nur durch eine Fußgängerunterführung.

Diese Strukturen werfen Fragen auf. An welchen Stellen sollte die Gemeinde mehr investieren? Wie kann sie den Spagat zwischen ihrem dörflichen Charakter und mehr bezahlbarem Wohnraum schaffen? An welchen Stellschrauben könnte man drehen, um den Verkehr einzudämmen? Was wünschen sich die Bürger für mehr Leben im Ort? Themen, die am kommenden Dienstag, 20. November, im SZ-Lesercafé diskutiert werden können - ein ungezwungener Plausch zwischen Zornedingern, Gemeindevertretern und SZ-Reportern.

Dass es keine einfachen Lösungen gibt und dass die Interessen oft konträr sind, zeigt das Projekt Wimmerwiese. Als "Vorzeigeprojekt" hatte das Rathaus stolz das geplante Wohnquartier eines Investors vorgestellt. Doch 500 potenzielle neue Nachbarn auf dem noch unbebauten Feld ließen die direkten Anwohner nicht jubeln, sondern jammern. Zu hoch, zu dicht, zu unterversorgt, monierten sie - und verlangten neben einer flacheren Bauweise mehr Verkehrsplanung und mehr Bürgerbeteiligung. Schmiermittel für die demokratische Gestaltung des Orts? Oder eher Nährboden für Bedenkenträger?

Was beschäftigt Sie, liebe Leserinnen und Leser der Süddeutschen Zeitung? Was ärgert Sie? Über was sollten wir in Zorneding berichten? Oder intensiver berichten? Um Antworten zu erhalten, kommt die Süddeutsche Zeitung Ihnen buchstäblich entgegen: mit einem SZ-Lesercafé am Dienstag, 20. November, in Zorneding. "Was die Gemeinde Zorneding bewegt" - so das Motto zwischen 14 und 18 Uhr im Café Hasi in der Birkenstraße 2.

Bringen Sie uns also am Dienstag Ihre Fragen und Anliegen mit und lernen Sie bei der Gelegenheit die SZ-Journalisten Karin Kampwerth und Viktoria Spinrad, Reporterin für Zorneding, kennen.