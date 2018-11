9. November 2018, 22:08 Uhr Was geht wo? Blick in die bauliche Zukunft

Gemeinde Hohenlinden stellt Pläne für Entwicklung vor

Von Philipp Schmitt, Hohenlinden

"Die Bauleitplanung ist kein einfaches Thema." Mit dieser zweifellos richtigen Feststellung eröffnete Bürgermeister Ludwig Maurer (ÜWH) nun das Bürgerforum "Bauen" im Wendlandhaus. Zusammen mit Susanne Bauer vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München (PV) stellte er die bauliche Entwicklung der Gemeinde in den kommenden Jahren vor.

Bauer erläuterte mögliche Entwicklungsgebiete auf Grundlage des Flächennutzungsplans von 2011: Das Hauptwachstum soll im Hauptort im Innenbereich erfolgen. Beim neuen Baugebiet "In den Reuten III" gibt es aber Probleme beim Lärmschutz wegen der nahe gelegenen B12. Darum müsse eine höhere, längere und damit teurere Lärmschutzwand gebaut werden als bisher geplant. Bauamtsleiterin Beatrice Huber sagte, dass der Lärmschutz damit "zu hundert Prozent eingehalten und den Anforderungen Rechnung getragen wird". Susanne Bauer fügte an, dass am Ortsrand in Altmühlhausen eine "Innenentwicklung" möglich ist, im Gemeinderat wurde ein erstes Konzept besprochen. Die dortige Erschließungsstraße muss verbreitert und wegen des nah gelegenen Gewerbegebiets die Lärmproblematik geklärt werden.

Negativ beurteilt wurde vom Gemeinderate eine Wohnbebauung im Norden Hohenlindens westlich der Erdinger Straße. Grund ist die Nähe zum Sportgelände, dessen Erweiterung nicht gefährdet werden solle. Positiv sei eine bauliche Entwicklung an der Lagerhausstraße und westlich der Hauptstraße an der Alfons-Werndl-Straße zu sehen. Im westlichen Hohenlinden sei Nachverdichtung an der Ebersberger Straße möglich.

In Altstockach müssten vor einer neuen Bebauung Hochwasserschutz und Lärmbelastung geprüft werden, ein Lärmschutzgutachten ist in Arbeit. Fraglich sei, ob das nördliche Altstockach und Hohenlinden zusammenwachsen sollen. Im östlichen Altstockach müsse die Anbindung geprüft werden. Problematisch sei eine Entwicklung im südlichen Altstockach wegen der Nähe zur 2000 eröffneten B 12-Umgehungsstraße: Schallschutzfenster würden nicht reichen, eine teure Lärmschutzwand und Erschließungsstraße wären nötig. Eine Bebauung sei dort trotz Protesten einer Interessensgemeinschaft derzeit nicht geplant. In Oberkaging sei bauliche Entwicklung mit einer Abrundung im Westen denkbar. Im südlichen Kronacker sei die Außenbereichssatzung weit gediehen: Dort gibt es keine aktiven Landwirte und keine Hochwasserprobleme - im Gegensatz zum nördlichen Kronacker. Die dortigen landwirtschaftliche Betriebe sollen nicht durch Wohnbebauung gefährdet werden.

Der Kurs der Gemeinde stieß bei einigen Besuchern auf Kritik, weil sie eine Ungleichbehandlung sahen. Unterstützung erhielten die Kritiker von Gemeinderatsmitglied Josef Neumeier (Bürgerliche). Dies gefiel Mechtild Maurer (ÜWH) nicht: "Wir haben es nicht nötig, aufeinander loszugehen", sagte Maurer, die im April die Informationsveranstaltung angeregt hatte. Sie lasse sich "zweideutige Unterstellungen" nicht gefallen, der Gemeinderat habe objektiv über neue Entwicklungsgebiete entschieden und sich die Auswahl nicht leicht gemacht. Die Präsentation des PV zur baulichen Entwicklung kann demnächst auf der Homepage der Gemeinde (www.hohenlinden.de) nachgelesen werden.