Was 2019 sonst noch so los war

Mehr als 500 Menschen demonstrieren im März in Ebersberg gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

Einen Rutsch, aber keinen guten, haben viele Landkreisbürger ins neue Jahr. Viel Schnee, Regen und Blitzeis in der ersten Januarwoche machen die Straßen glatt und den Rettungskräften viel Arbeit. Trotz zahlreicher Unfälle ist am Ende nur Blechschaden zu beklagen.

Die Ferien sind vorbei, das gilt auch für den Kiosk in Grafing-Bahnhof. Am 7. Januar, dem Montag nach den Weihnachtsferien, ist er zur Freude vieler Pendler nach mehr als einem Jahr wieder geöffnet.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 13 zwischen Bruck und Glonn kommt am 8. Januar der Wagen eines 22-Jährigen auf die Gegenfahrbahn und prallt auf den Kleinbus einer 54-Jährigen. Der junge Mann kommt ums Leben, die andere Fahrerin wird schwer verletzt.

Die neuen Sheriffs sind in der Stadt - beziehungsweises in der Gemeinde Poing, wo seit dem 10. Januar ein ehrenamtlicher Sicherheitsdienst auf Streife geht.

Fusionen gibt es nicht nur bei Konzernen, sondern auch bei Kirchengemeinden: Am 20. Januar schließen sich Berganger, Jakobsbaiern und Glonn bei einem Gottesdienst offiziell zu einer Kirchengemeinde zusammen.

Im Forst soll es weder Windräder noch neue Straßen geben, das fordern die 9492 Unterzeichner einer Petition, die am 21. Januar an Landrat Robert Niedergesäß übergeben wird. Die Petition wird im Juni im Umweltausschuss des Kreistags behandelt, allerdings nicht im Sinne der Petitenten. Mehrheitlich schließt sich das Gremium dem Vorschlag des Landrats zur Nichteinmischung bei der Umgehung und weiteren Prüfung des Windpark-Projekts an.

Offenbar im Zustand geistiger Verwirrung, greift am 29. Januar ein Mann im Personalwohnbau des Ebersberger Krankenhauses seine Schwester und seine Mutter mit einem Messer an. Letztere wird dabei schwer verletzt, der 30-Jährige Angreifer ersticht sich anschließend selbst.

Ein Rollstuhlfahrer stirbt am 10. Februar bei einem tragischen Unfall auf der Kreisstraße 20 in Steinhöring. Eine Autofahrerin hatte den elektrischen Rollstuhl des 73-Jährigen offenbar übersehen.

Einen guten Riecher haben Drogenfahnder am 15. Februar. Sie nehmen in Baldham einen 53-Jährigen fest, der offenbar in großem Stil mit Amphetaminen gehandelt haben soll.

Wenn aus Freunden Retter werden: Der Weinbeisser, die kultige Kleinkunstbühne in Anzing, hat nach dem Abschied von Gründer Conny Hoffmann wieder eine Zukunft. Seit Februar unterstützt Stephie Propstmeier Wirt Dirk Zeilmann, und ums Programm kümmern sich zwei Experten: der Musiker Zither-Manä und der Kabarettist Holger Paetz.

Ein urzeitliches Sparkonto taucht Ende Februar in Steinkirchen bei Aßling auf. Ein Sondengänger entdeckt mehrere Bronzebarren, laut Archäologen bis zu 3000 Jahre alt. Ob die Barren versteckt oder nur verloren wurden, ist unklar.

Rüstige Retter: Vier Menschen aus Grafing entscheiden sich im März, den Förderverein des Museums der Stadt am Leben zu erhalten: Karl Obermayr, Margit Schuster-Maier, Brigitte Binder und Leonhard Dierl bilden einen neuen, etwas verjüngten Vorstand. Die bisherigen Verantwortlichen hatten ihre Ämter aus Altersgründen niedergelegt, Nachwuchs war nicht in Sicht, dem Verein hatte das Aus gedroht.

An einem Wochenende Anfang März bekommt das Grafinger Gymnasium Besuch von Randalierern. Im Gebäude werden Feuerlöscher ausgeleert sowie Sprüche und Symbole an die Wände geschmiert - darunter auch Hakenkreuze. Der materielle Schaden hält sich mit rund 2000 Euro in Grenzen.

Erfolgreiche Eigenproduktion: Cäsar und Lili Marleen, Schwitters und Cage - Irrwitz und Geistreiches lassen den "Salon" zum Monat März im Ebersberger Alten Kino zittern und beben.

Um zu zeigen, dass Fremdenfeindlichkeit und Rassismus im Landkreis keinen Platz haben, gibt es am 16. März eine Demo in Ebersberg. Dazu aufgerufen hatten der Kreisjugendring und das Bündnis "Bunt statt Braun", mehr als 500 Leute sind dem Aufruf gefolgt.

Zwei Plieninger, die seit Jahren in Landsham eine Druckerei für Phantasieausweise betreiben, bekommen Mitte März erneut Besuch von der Polizei. Beschlagnahmt werden neben Druckutensilien auch Bargeldbestände. Die stammen wohl aus dem Verkauf der "Dokumente" die sich bei sogenannten "Reichsbürgern" großer Beliebtheit erfreuen.

Kleine Künstler, große Kritiker: Knapp 70 Kinder und Jugendliche treten am 23. März beim "Podium Junge Musik" in Ebersberg an. Die Organisatoren der beiden großen Musikschulen freuen sich über das hohe Niveau, die jungen Teilnehmer selbst sehen bei ihren Auftritten oft Luft nach oben.

Ende März beginnt eine mysteriöse Krankheitsserie im Landkreis. Zwei Frauen stecken sich mit Meningokokken an, die Folgen sind teilweise erheblich. Bis Herbst zählt das Gesundheitsamt vier Infizierte im Landkreis Ebersberg und eine im Landkreis München.

Hier gibt es nichts zu sehen, heißt es am letzten Märzwochenende in Grafing. Zahlreiche Geschäftsleute verhängen ihre Schaufenster, um auf die Bedeutung des örtlichen Einzelhandels aufmerksam zu machen.

Harmonie hinter jeder Tür: Beim Bandworkshop der Musikschule Ebersberg Ende März lernen Instrumentalisten und Sänger lernen Zusammenspiel. Neben neu geschaffenen Teams nehmen auch bereits bestehende Gruppen teil.