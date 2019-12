Sie haben hart trainiert, ordentlich geschwitzt und waren am Ende erfolgreich: Beim diesjährigen Anzinger Forstlauf war die Zornedinger Initiative "Waldspielplatz 2.0" mit 92 Teilnehmern nicht nur die größte Gruppe, sie hat dank zahlreicher Sponsoren auch 5500 Euro für die Aufwertung des Pöringer Waldspielplatzes mit nach Hause gebracht. Diese sind nun als zweckgebundene Spende an die Gemeinde Zorneding übergeben worden und sollen für die Anschaffung eines neuen Spielgerätes für Kleinkinder in Pöring ausgegeben werden. Das Geld haben die Mitglieder des Gemeinderates in ihrer jüngsten Sitzung dankend angenommen. Welches Gerät genau gekauft wird, werden die Initiatoren nun zusammen mit dem Zornedinger Bauhof entscheiden.