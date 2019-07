24. Juli 2019, 21:28 Uhr Waldbesitzervereinigung Dem Borkenkäfer auf der Spur

Bei einer Informationsveranstaltung der Waldbesitzervereinigung an diesem Donnerstag geht es darum, wie man Borkenkäferbefall im Wald schnell erkennt und größere Schäden vermeidet. Die Teilnehmer treffen sich um 16 Uhr am kleinen Kreisverkehr am Ortseingang von Einharding in der Gemeinde Bruck. Revierleiterin Kirsten Joas wird Praxistipps zur Käfersuche geben. Aufgrund der trockenen Witterung vermehren sich die Schädlinge derzeit stark. Bayernweit ist die intensive Bekämpfung des Schädlings deswegen längst im Gang. Im Ebersberger Forst, einem der größten Wälder im Freistaat ist im bayernweiten Käfermonitoring die "Gefährdungsstufe" ausgerufen, also Stufe drei von vier. Im Nachbarlandkreis Erding ist die Lage weniger dramatisch, dort gilt aktuell die Gefährdungsstufen zwei.