12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Wahlkampffinale bei den Grünen "Söder müsste sich neu erfinden"

Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, stellt sich den Fragen der Ebersberger

Von Jessica Schober, Ebersberg

Nachdem der Direktkandidat der Grünen Thomas von Sarnowski in den vergangenen Wochen fast die gesamte Bundesriege der Parteiprominenz im Landkreis versammelt hatte, fehlte ihm nur noch einer im Unterstützer-Sammelalbum: der Bundesvorsitzende der Grünen Robert Habeck. Der kam pünktlich zum Wahlkampffinale am Donnerstagnachmittag - und direkt nach der Abschlusskundgebung der Grünen in München - mit der S-Bahn nach Ebersberg, um vor mehr als 50 Zuhörern im Café Zimtblüte zu sprechen. Dabei antwortete er auf Fragen aus dem Publikum zu Umwelt, Verkehr, Energie und einer möglichen Regierungsbeteiligung der Grünen in Bayern.

Er mache sich keine Illusionen, dass die CSU auf seine Partei zukommen werde. "Wir sind der unbequemste Regierungspartner für die CSU." Allerdings, fügte er hinzu, "wenn die Grünen wirklich stark werden, dann kann Ludwig Hartmann mitbestimmen, wie eine zukünftige Regierung in Bayern aussieht". Eine nicht verhandelbare Bedingung sei für ihn, dass die "europäische Politik der Spaltung" beendet werden müsse. "Wenn die CSU sich nach ihrer abzusehenden Wahlniederlage nicht ändert, sondern noch radikaler und nationaler wird, dann macht ein Gespräch keinen Sinn", sagte Habeck.

Habeck erinnerte an Horst Seehofers Formulierung, dass zu seinem 69. Geburtstag dereinst 69 Afghanen abgeschoben worden seien und sagte: "So einer Politik wollen wir nicht ins Amt verhelfen." Er begrüße stattdessen, dass "die Menschen in Bayern sich gerade ihre demokratische Sprache zurückholen". Es sei schließlich der Normalfall, dass "ab und zu jemand anderes regiert". Auf die Frage, wie Ministerpräsident Markus Söder sich denn genau ändern müsse, um Schwarz-Grün zu ermöglichen, antwortet er nach der Diskussionsrunde: "Da müsste Herr Söder sich schon komplett neu erfinden." Vielleicht, so Habeck, sei Söder aber auch der falsche Ansprechpartner und man müsse sich eher im Rest der CSU umhören.

Zu Beginn der Debatte freute sich der studierte Philosoph und Schriftsteller, der gemeinsam mit seiner Ehefrau zahlreiche Romane schrieb, darüber, dass Ebersberg mit der Buchhandlung Otter noch einen lokalen Literaturort habe. Danach graste der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident Schleswig-Holsteins vom Hambacher Forst bis zum Veggie-Day alle Themen seines Klientels ab. Er forderte auch eine Herstellerquote für emissionsfreie Autos und mehr Car-Sharing-Konzepte, damit das Fahrzeug nicht bloß ein "Stehzeug" sei.

Auf die Frage aus dem Publikum, ob man den Solidaritätszuschlag nicht in die Landwirtschaft investieren könne, antwortete Habeck: "In die Landwirtschaft geht das allermeiste europäische Geld." Jeder Landwirt bekomme rund 300 Euro pro Hektar, egal, was der Bauer dort treibe. "Damit wird den Bauern bisher indirekt ein Anreiz geboten, die Kühe von der Weide zu nehmen und in den Stall zu stellen". Habeck wolle den Landwirten lieber ein Angebote machen, wie sie aus der industriellen Landwirtschaft herauskommen können. Konkret forderte er: "Wir müssen die Gesetze so ändern, dass Lebensmittel einen Mindestpreis und Tiere wieder mehr Platz bekommen."

Zuletzt wandte sich Habeck der Zukunft von Arbeit und Mobilität zu mit Fragen, die dem Publikum einige Gedankensprünge abverlangten, wie: "Was wenn Google eines Tages BMW übernimmt?", "Wie groß muss ein Tier sein, damit ein autonom fahrendes Auto dafür bremst?" und "Was wäre, wenn CO₂ rot wäre und jeder den Klimawandel erkennen könnte?". Der Applaus zum Ende des Gesprächs zeigte, dass dies durchaus die Sorgen der Zuhörer widerspiegelte. Mit Blick auf die bayrische Landtagswahl beklagte Habeck, dass "die wichtigsten Themen wie Digitalisierung, Energiewende und Landwirtschaft im Wahlkampf kaum angesprochen wurden". Der Norddeutsche sagte noch, bevor er im VW-Bus wieder davonfuhr: "Ich habe so eine lebhafte Demokratie in Bayern nicht erwartet."