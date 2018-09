10. September 2018, 22:29 Uhr Wahlkampf Natascha Kohnen kommt nach Ebersberg

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Kohnen plus..." reist die Spitzenkandidatin der Bayern-SPD Natascha Kohnen durch ganz Bayern und sucht das Gespräch mit den unterschiedlichsten Menschen. Ihre nächste Station ist am Freitag, 14. September, auf Einladung der örtlichen SPD-Abgeordneten Doris Rauscher Ebersberg. Gesprächspartnerin von Kohnen wird Elfriede Schießleder, Vizepräsidentin des Landeskomitees der Katholiken, sein. "Es wird sicher ein sehr interessanter und spannender Abend - zwei starke Frauen diskutieren brisante Themen", so Rauscher dazu. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 14. September, um 19 Uhr im Saal der Sieghartsburg, Sieghartsstraße 8. Einlass ist bereits von 18.30 Uhr an. Zur musikalischen Umrahmung spielen Rudi Baumann und Friends. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter doris@spd-kv-ebersberg.de oder Telefon (08092) 86 86 72, aber auch Kurzent-schlossene ohne Anmeldung sind willkommen.