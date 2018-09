6. September 2018, 22:08 Uhr Wahlkampf in der Landlust Fragestunde mit Ludwig Hartmann

Fragen beantworten und mit Menschen ins Gespräch kommen, das wollen die Grünen mit ihrer Veranstaltung "Frag Ludwig" am Montag, 10. September, in Vaterstetten. Zu Gast ist der grüne Spitzenkandidat Ludwig Hartmann, der zusammen mit Katharina Schulze die Grünen im Wahlkampf zur Landtagswahl 2018 anführt. Von 19.30 Uhr an wird Hartmann im Gasthaus "Zur Landlust" Rede und Antwort stehen. Der Direktkandidat für den Stimmkreis Ebersberg, Thomas von Sarnowski, und Bezirkstagskandidatin Ottilie Eberl werden ebenfalls für Fragen zur Verfügung stehen.