7. August 2018, 21:59 Uhr Wahlkampf der ÖDP Mit dem Bienenrettungsmobil für die Artenvielfalt unterwegs

Mit dem Bienenrettungsmobil wirbt die Landtagsdirektkandidatin der ÖDP, Rosi Reindl, für das Volksbegehren "Artenvielfalt - Rettet die Bienen". Wer das Begehren unterstützen möchte, kann dies am Donnerstag, 9. August, von 9 bis 12 Uhr in Glonn beim Penny tun. Von 14 bis 18 Uhr steht das Mobil beim Edeka in Eglharting und von 16.30 bis 18 Uhr in Kirchseeon am Rewe-Markt.