26. März 2019, 22:16 Uhr Vorverkauf startet am 1. April Viel mehr als große Namen

Das Festival EBE-Jazz bietet 2019 wieder internationale Stars - doch nicht nur das. Zum Programm gehören auch Ausstellungen, Kabarett, Kino, Literatur und einiges mehr

Von Anja Blum

Wer sich bislang in etwas diffuser Vorfreude befand, dessen Neugier sei hiermit gestillt: Nun ist endlich klar, welche internationalen Stars beim Jazzfestival 2019 auftreten werden. Die Hauptacts sind der Trompeter Randy Brecker, die Hammond-Größe Joey DeFrancesco, der Funk-Saxofonist Pee Wee Ellis und die junge Trompeterin Andrea Motis, die den Jazzreigen gemeinsam mit dem Saxofonisten Scott Hamilton eröffnen wird. Ebenfalls auf der Setliste: Paulo Morello, Dave Liebman, Marc Copland und Joey Baron sowie John Marshall. Allerdings müssen sich alle Fans noch ein bisschen gedulden, bis es wirklich losgeht: Laut einem Online-Countdown, der tatsächlich die Sekunden bis zum Jazzfestival zählt, sind es an diesem Mittwoch noch exakt 199 Tage. Trösten kann man sich nur damit, schon einmal Karten zu ergattern: Der Vorverkauf beginnt am Montag, 1. April, um 10 Uhr. Kein Scherz!

Zwei erfolgreiche Festivals 2015 und '17 - mit jeweils mehr als 300 Besuchern und ohne finanziellen Verlust - sowie frühzeitige Zusagen von mehreren Sponsoren haben die Macher von der Interessengemeinschaft EBE-Jazz beflügelt, erneut in die aufwendige und aufreibende, knapp zweijährige Planung für eine dritte Auflage zu gehen. Was sie antreibt, ist die Liebe zum Jazz, und das Ziel, einem breiten Publikum dessen Vielfalt nahe zu bringen. Insofern ist es der IG EBE-Jazz auch eine Verpflichtung, sich von anderen Festivals abzuheben durch ein Programm, das weit mehr bietet als große Namen. "Wir wollen einfach anders sein", erklärt Michael Liese, "wir wollen mit etwa 30 Events natürlich klassischen Jazz bieten, aber auch eher ungewöhnliche Veranstaltungen und solche für Einsteiger". So wird es neben Jam-Sessions und Workshops erstmals ein Kabarett geben, eine Kinovorstellung, eine Lesung, einen Abend zum Tanzen, Ausstellungen, einen Vortrag über Minimal Music und ein Musical für Kinder. Insgesamt ist das Programm also noch breiter und bunter als beim letzten Mal, und das Fazit der Macher kommt dementsprechend überzeugt-provokant daher: "Zeig mir einen, der sich hier für überhaupt nichts interessiert!", fordert Liese.

Die Sängerin und Trompeterin Andrea Motis aus Barcelona wird das Ebersberger Jazzfestival eröffnen. (Foto: OH)

Das Team, das hinter dem Festival steht, hat sich nochmal vergrößert: Kern des Ganzen ist die Musikerinitiative Jazz Grafing mit Frank Haschler, Michael Liese und Joachim Jann, hinzu kommen der Bassist Martin Zenker als künstlerischer Leiter, Sepp Ametsbichler als Jazz-Urgestein und Ideengeber, Markus Bachmeier und sein Team vom Alten Kino, Sebastian Schlagenhaufer von der Stadthalle Grafing und Peter Pfaff, Leiter der Musikschule, sowie etliche zupackende Jazzfreunde. Die Reihe der beteiligten Locations konnte ebenfalls erweitert werden: Neben Altem Speicher und Altem Kino, der Stadthalle und Pfarrkirche Grafing, der Musikschule und der Alten Brennerei des Kunstvereins sind erstmals dabei die Bücherei, das Museum und das Café Glashaus in Grafing sowie das Artesano in Ebersberg.

Neu ist auch, dass es zu dem Festival heuer eine "Warm-Up-Phase" geben wird - "damit auch wirklich jeder merkt, dass es jetzt bald losgeht". Zum Einstieg am Mittwoch, 9. Oktober, gibt es den Dokumentarfilm "It Must Schwing!", der die Geschichte des legendären Labels "Blue Note Records" erzählt. Zu erwarten sind begeisternde Musikaufnahmen, exklusive Interviews, erstmals gezeigtes Archivmaterial sowie eindringliche Animationssequenzen. Weiter geht es mit zwei Vernissagen: Josef Ametsbichler und Hermann Will lassen im Stadtmuseum die "Local Jazz History" lebendig werden - mit vielen Bildern und Anekdoten aus den vergangenen 45 Jahren. Ebenfalls Fotografie und Jazz gibt es im Studio an der Rampe: Gezeigt werden künstlerisch herausragende Covers des Fotografen Thomas Wunsch für das Münchner Label ECM. Und zur Einstimmung am Eröffnungssamstag spielen die jüngsten Jazzer des Landkreises zum Frühschoppen auf: der Youngsters Music Club unter den Fittichen von Ametsbichler.

Die Macher und Unterstützer von EBE-Jazz 2019: Frank Haschler, Michael Baier von der Kreissparkasse, Michael Liese, Joachim Jann, Markus Bachmeier, Sebastian Schlagenhaufer, Peter Pfaff, die Bürgermeister Angelika Obermayr und Walter Brilmayer sowie vorne Josef Ametsbichler. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Von 12. bis 20. Oktober dreht sich im Landkreis dann wirklich wieder alles um den Jazz. Da tönt es in Dur und Moll, einstudiert und improvisiert, sanft und wild, traditionell und modern. In den drei Doppelkonzerten etwa wird jeweils eine Band vorangestellt, die entweder noch nicht so bekannt ist oder stilistisch etwas ganz Anderes bietet als der Hauptact.

Einer der peripheren Höhepunkte wird sicher der Auftritt von Kabarettist Piet Klocke und der Saxofonistin Nicole Johänntgen am Mittwoch, 16. Oktober, im Alten Speicher sein. Unter dem Titel "Wlancholie und Musikhysterie" bieten die beiden eine großartige Kombination aus total verpeilter Leichtfüßigkeit, tiefgründigem Witz und viel Jazz. Ebenfalls vormerken sollte man sich den Sonntag, 13. Oktober, denn da gibt es um 12 Uhr in der Stadthalle Grafing einen American Brunch zum Hören, Schauen und Tanzen: The Big Swing Party mit dem im Landkreis beheimateten Heinz Dauhrer an der Solotrompete präsentiert traditionellen Jazz und Swing der Dreißiger- und Vierzigerjahre, die Isar Hoppers aus München liefern dazu eine perfekt einstudierte Performance. Und wer mag, darf auch gerne selbst sein tänzerisches Geschick unter Beweis stellen.

Nicht weniger bemerkenswert ist die letzte Veranstaltung des Festivals am Sonntag, 20. Oktober, denn damit schließt sich ein großer Kreis: Die Musikschule bringt nach 30 Jahren erneut Duke Ellingtons "Sacred Concerts" auf die Bühne - ein Werk, das für eine im Jazz eher ungewöhnlich große Besetzung aus Big-Band und Chor geschrieben ist und weltliche Musik mit sakralen Inhalten vereint. "Es geht hier um das Menschsein an sich, um ein Wir-Gefühl, das Heimat gibt, und um das Streben nach Vollkommenheit", erklärt Musikschulchef Peter Pfaff. "Diese Botschaft wollen wir nun noch einmal unter die Leute bringen." Zu hören sein werden in der katholischen Kirche Grafing die besten lokalen Instrumentalisten unter der Leitung von Ametsbichler sowie die besten Stimmen von Choir's Crossing unter der Leitung von Martin Danes, vereint in einem großen Gemeinschaftsprojekt.

Nicht fehlen dürfen freilich auch die charmanten Sängerinnen und Musiker aus der Mongolei, die bereits 2017 ihre Zuhörer entzückt haben. Am Samstag, 12. Oktober, zum Beispiel laden die Enji Sisters und The Jazz Train zu einer After-Hours-Party in die Grafinger Turmstube ein. Schließlich lautet das Motto des Festivals "nine days music and happiness"!

EBE-Jazz von 12. bis 20. Oktober, der Vorverkauf beginnt am Montag, 1. April, um 10 Uhr. Alle Infos und Karten gibt es online unter www.ebe-jazz.de oder www.kultur-in-ebersberg.de, telefonisch unter (08092)255 92 05 sowie persönlich in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers in Ebersberg. Bis Ende April gewähren die Veranstalter einen Frühbucherrabatt von zehn Prozent, ab drei zeitgleich bezahlten Veranstaltungen gibt es ebenfalls zehn Prozent, ab fünf Veranstaltungen 20 Prozent. Ein Festivalpass, der übertragbar ist und für alle Termine gilt, kostet 130 Euro.