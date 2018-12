13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Vorverkauf in Pliening Karten für "Bixlmadam"

Die Pleaninga Theaterbagasch startet am Wochenende den Vorverkauf für ihre nächste Spielzeit, auf dem Programm steht eine Komödie in drei Akten von Peter Landstorfer mit dem Titel "Bixlmadam". Seinen Ursprung hat dieser bayerische Ausdruck in der Zeit Napoleons, er bezeichnete ein Weibsbild mit einer "Bixn" - also einer Büchse, einem Gewehr. Nun muss man aber wissen, dass damals Frauen die Teilnahme an einer Jagd strengstens untersagt war - deswegen wurde der Begriff bald allgemein für Damen verwendet, die vorgeben, mehr zu sein, als sie sind. Eine Bixlmadam ist also eine Aufschneiderin, eine Wichtigtuerin, ein weiblicher Stenz. In dem Stück von Landstorfer geht es um drei Pferdehändler, die unfreiwillig in einem etwas überkandidelten Hotel mit skurrilen Gästen landen... Gespielt wird im Bürgersaal der Gemeinde Pliening am Freitag, 4. Januar, Samstag, 5. Januar, Sonntag, 6. Januar, Donnerstag, 10. Januar, Freitag, 11. Januar, Samstag, 12. Januar. Beginn ist stets um 19.30 Uhr, außer sonntags, da startet die Vorstellung bereits um 18 Uhr. Der Vorverkauf für sämtliche Aufführungen findet statt am Samstag, 15. Dezember, von 8 bis 12 Uhr und am Sonntag, 16., von 10 bis 12 Uhr im Foyer des Bürgerhauses in Pliening. Restkarten gibt es von Montag, 17. Dezember, an unter der Nummer (08121) 409 23 oder persönlich am Donnerstag, 27. Dezember, von 19.30 bis 20.30 oder Mittwoch, 9. Januar, von 19.30 bis 20.30 Uhr.