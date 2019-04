12. April 2019, 21:42 Uhr Vorverkauf hat begonnen Hedis Meute

Das "Grafinger Jugendorchester" spielt beim Benefizkonzert des SZ-Adventskalenders zum Tanz auf

Von Korbinian Eisenberger , Grafing/Ebersberg

Es waren Momente, die vielen noch lange im Gedächtnis bleiben dürften. Der Abend des 17. November 2018 war einer, wie man ihn im bis zum letzten Platz ausverkauften Alten Speicher so noch nie erlebt hat. Zwei Orchester aus Süddeutschland und Südafrika standen gemeinsam auf der Bühne und legten ein Konzert hin, das die Gäste von ihren Sitzen riss und nicht erst am Ende fast geschlossen dicht vor der Bühne gedrängt tanzen ließ. Eine einmalige und einzigartige Co-Produktion des Grafinger Jugendorchesters zusammen mit dem Johannesburg Youth Orchestra. Gleichermaßen war es das erste Mal, dass das Grafinger Ensemble im Auftrag der Süddeutschen Zeitung auf der Bühne stand. Doch es war nicht das letzte Mal.

Auch 2019 wird beim Benefizkonzert zugunsten des SZ-Adventskalenders das Grafinger Jugendorchester auf der Bühne des Alten Speichers stehen. Im Unterschied zum Vorjahr findet das Konzert dieses Jahr bereits im Sommer statt, am Samstag, 22. Juni. Der Vorverkauf für "Swing, Ska & Rock'n'Roll" hat gerade begonnen.

Das Publikum von Hedwig Gruber und ihren knapp hundert Musikern erwartet eine Kombination aus verschiedenen Musikstilen und -richtungen, moderne Nummern und ältere Stücke, eine bunte Mischung aus Jazz, Ska und Rock in neuer Gewichtung. "Es ist ein Abend zum Tanzen und Mitmachen", erklärt Hedwig Gruber, die Gründerin und Leiterin des Orchesters. Im Alten Speicher werden keine Stühle und Tische aufgestellt, was die Bewegungsfreiheit fördert und den Weg zur Ausschanktheke erleichtert. Bevor es um 20 Uhr mit dem eigentlichen Konzert losgeht, spielen die Schlagzeuger und Trommler ein Warm-up in der Fußgängerzone der Ebersberger Altstadtpassage.

Ein Highlight dürfte die Grafinger Version des Orchester-Hits "You & Me" der Hamburger Techno-Marching-Band Meute sein, bei der das Saxofon den Hauptpart übernehmen wird, begleitet von Trompeten und den Schlaginstrumenten der Percussion-Musiker, wie der Medienbeauftragte Julius Gassert verrät. Dass Stück überhaupt ins Programm aufgenommen wurde, dazu musste die Orchesterleiterin indes erst überzeugt werden. Gruber scherzhaft: "Sie hätten mich sonst halb gesteinigt."

Das Benefizkonzert des Grafinger Jugendorchester zugunsten des SZ-Adventskalenders findet dieses Jahr bereits am 22. Juni statt. Beginn des Combo-Abends "Swing, Ska & Rock'n'Roll" im Alten Speicher in Ebersberg ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an. Karten gibt es im Alten Speicher, in der Bücherstube Slawik in Grafing, online unter www.jugendorchestergrafing.de oder an der Abendkasse. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, die Einnahmen kommen der Benefizaktion zu 100 Prozent zu Gute.