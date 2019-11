Das Offene Haus der Awo in Vaterstetten (OHA) veranstaltet wieder einen "Abend im Advent", für den nun bereits der Vorverkauf begonnen hat. Am Sonntag, 1. Dezember, im Carecon-Seniorenwohnpark singen und spielen die Harfenistin Elisabeth Grandl, die Münchner Saitenmusik, Sebastian Neumaier an der Steirischen Ziach, das Gesangsduo Eschbaumer-Sandner sowie der Eichloher Dreigesang. Als Sprecher tritt Max Lehmer auf. Los geht's um 17 Uhr, Einlass ist von 16.15 Uhr an. Karten gibt es im Blumengeschäft Peter Meier, im OHA der Awo, bei der Papeterie Löntz, im Carecon-Seniorenwohnpark sowie bei Steffis Schreibwaren in Zorneding. Der Eintritt kostet zwölf Euro, der Erlös kommt sozialen Projekten in Vaterstetten zugute.