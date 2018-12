13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Vorverkauf gestartet Viel Grund zum Schwärmen

Intendant Kurt Schneeweis stellt das hochkarätige Programm der Vaterstettener Rathauskonzerte 2019 vor

Von Alexandra Leuthner

Nach dem Jubiläumsjahr 2018 gibt es für den Initiator - oder sagen wir besser Vater - der Vaterstettener Rathauskonzerte Kurt Schneeweis im kommenden Jahr schon wieder Grund zur Freude: Wenigstens für einen Abend kehrt die Klassikreihe an ihren Ursprung zurück. Zappa-Mainolfi nennt sich das großartige Duo, das am 19. Mai erstmals seit 2011 den Lichthof des Rathauses wieder für ein Abonnementkonzert mit Klang erfüllen wird. Der italienische Pianist Massimiliano Mainolfi und der Schweizer Cellist Mattia Zappa reihen sich damit nahtlos ein in die Riege hervorragender und international bekannter Musiker, die der Vaterstettener Intendant seit Jahrzehnten in seinen Heimatort zu locken versteht.

Wie er das macht, darum ranken sich Legenden, aber angeblich sind die potenziellen "Opfer" seiner von musikalischem Feingeist angetriebenen Jagd nicht mal in ihrer Garderobe vor ihm sicher. Vor 40 Jahren, 1978, hatte Schneeweis, damals Leiter der Vaterstettener Musikschule, erstmals bekannte Musiker aus der Region in den Lichthof an der Wendelsteinstraße gelockt. Die Akustik, das hatten Lehrerkonzerte der Musikschule gezeigt, war hervorragend, und der Brandschutz, der viele Jahre später beinahe das Aus für die Konzertreihe bedeutet hätte, damals noch kein Thema. Sogar auf der Galerie durfte das Publikum sitzen, was hinter den neuen brandsicheren Verkleidungen nun nicht mehr möglich ist, das Platzangebot ist entsprechend geringer, wenn Zappa-Mainolfi Stücke von Grieg, Dvořák, Mainardi und Beethoven interpretieren.

Was oder wen Schneeweis in Vaterstetten haben möchte, das weiß der 72-Jährige ganz genau. Bei der Vorstellung des neuen Programms unterstreicht er seine recht prägnanten Ausführungen zum Thema positive oder negative Bühnenpräsenz durch entsprechend erhellende Mimik: "Wenn da so ein Pianist auf die Bühne kommt, hochmütig zu seinem Instrument geht, ohne das Publikum auch nur eines Blickes zu würdigen, dann geht mir das gegen den Strich." Schneeweis vermag sich zu ereifern bei dem Thema, und es fallen Namen, die hier nicht wiederholt werden sollen.

Vielmehr soll es um die anderen gehen, jene, bei deren Nennung Schneeweis ins Schwärmen gerät. Viele Streicher hat er im kommenden Jahr im Programm. Neben Mattia Zappa, der auf einem 1758 von Giovanni Battista Gabrielli gebauten Cello spielt, sind das sechs Mitglieder des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks: Anton Barakhovsky (Violine), Anne Schoenholtz (Violine), Wen Xiao Zheng (Viola), Nicola Birkhan (Viola), Lionel Cotett, (Cello) und, bereits zum zweiten Mal nach 2017 in Vaterstetten, Julian Steckel (Cello). Am Sonntag, 22. September, geben sie im Seniorenwohnpark ihre Interpretation von Alexander Porfirjewitsch Borodins Streichsextett d-Moll, Mozarts Grande Sestetto concertante und Tschaikowskys "Souvenir de Florence" zum Besten.

Einen Monat später, am 20. Oktober, ist das Auryn-Quartett im Seniorenpark zu Gast. Dem Motto folgend, das auf der Rückseite jenes magischen Amuletts aus der Fantasie Michael Endes zu lesen steht, nach dem sich die Musiker benannt haben, interpretieren sie Streichquartette von Haydn, Britten und Schubert. Bereits seit 1981 spielen Matthias Lingenfelder (Violine), Jens Oppermann (Violine), Steward Eaten (Viola) und Andreas Arndt (Cello) zusammen. Eine Vielzahl von Preisen und ein ausgebuchter Terminkalender durch feste Partnerschaften etwa mit der Carnegie Hall in London, dem Wiener Musikverein oder dem Lincoln Center in New York, unterstreichen ihre Qualität ebenso wie die Tatsache, dass alle vier auf Instrumenten spielen, die eine lange Geschichte in anderen berühmten Quartetten haben. 2010 hat das Auryn-Quartett die künstlerische Leitung der Musiktage Mondsee übernommen und auch ein eigenes Festival im oberitalienischen Este ins Leben gerufen.

Und noch zweimal klingen die Saiten - diesmal auch Klaviersaiten - im Seniorenwohnpark: Am 24. November spielen Sindri Lederer, Andreas Burger, Philip Graham und Antonia Köster als Notos-Quartett Robert Schumanns Klavierquartett Es-Dur Opus 74., Bryce Dessners "El Chan" und das Klavierquartett in C-Moll von Bela Bartók. Die vier Musiker wurden mit dem Echo-Klassik als Nachwuchskünstler des Jahres 2017 ausgezeichnet. 2007 gegründet, gewann das Quartett bereits sechs erste Preise und zahlreiche Sonderpreise bei internationalen Wettbewerben.

Die Kammermusik des 1955 verstorbenen rumänischen Komponisten George Enescu bekannter zu machen, ist klares Anliegen des Guadagnini-Trios. Seit 2003 spielen Alina Tambrea (Violine) und Edvardas Armonas (Cello) zusammen, vor zwei Jahren stieß die Pianistin Anca Lupu zu dem Ensemble, das mit dem ersten Preis im internationalen Kammermusikwettbewerb "Helexpo" in Thessaloniki und dem Preis der Brahms-Gesellschaft Österreich ausgezeichnet wurde. Neben einem Trio in G-Moll von George Enescu spielt das Endemble das Adagio Es-Dur "Notturno" von Franz Schubert und Felix Mendelssohn Bartholdys Trio in D-Moll, Opus 49.

"Vielen Dank für die Blumen" - um wen anders als den großen Chansonnier Udo Jürgens sollte es unter dieser Überschrift gehen. Eine Hommage an den Sänger, Entertainer, Pianisten und Songwriter wird am 6. Juli auf dem Reitsberger Hof über die Bühne gehen - nicht ganz zufällig hier, wie Bürgermeister Georg Reitsberger betont. Er könne sich noch zu gut erinnern, wie Jürgens, der einige Jahre in Vaterstetten gelebt hat, mit seinem Ponywagen und seinen Kindern auf Vaterstettener Flur zugange war. Und unter den Stimmen bei den Weihnachtsfeiern in einem der ersten Reitställe in der Gemeinde habe man dann eben auch jene heraus gehört, die untrennbar mit Evergreens wie "Griechischer Wein" oder "Mit 66 Jahren" verbunden ist. Das üppig besetzte Ensemble der "Großen Udo Jürgens-Show" präsentiert eine Auswahl seiner größten Hits - nicht wirklich zufällig zu des Hausherrn 66. Geburtstag.

Weitaus intimer dürfte es am 24. Februar mit Ulrich Noethen im Seniorenpark zugehen. Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler, unter anderem als einer der Hauptdarsteller aus dem Film "Comedian Harmonists" bekannt, ist der rezitierende Teil eines musikalisch-literarischen Kaleidoskops über das Leben Franz Schuberts. Den musikalischen Part übernimmt das renommierte Piano-Duo Andreas Grau und Götz Schumacher. Es spielt - was läge näher - Schuberts Musik für Klavier zu zwei Händen.

Pianistisch wird es auch am 24. März. Schon mit fünf Jahren gab der in Paris geborene Michel Dalberto sein erstes Konzert, heute ist er einer der wenigen lebenden Pianisten, die Schuberts gesamtes Klavierwerk eingespielt haben. Seit Jahren ist der mit Preisen dekorierte Pianist auch als Dirigent tätig. In Vaterstetten spielt er unter anderem Maurice Ravels "Valses nobles er sentimentales", "6 Preludes du 1er Livre" von Claude Debussy und Beethovens Sonate Nr. 23 f-Moll, Appassionata.

Bleiben die Saxofonisten von Sonic-Art zu erwähnen, die am 27. Januar Werke von Bernstein, Gershwin und Aaron Coplan zum Besten geben. Adrian Tully (Sopransax), Alexander Doroshkevich (Altsax), Claudia Meures (Tenorsax) und Annegret Tully (Baritonsax) bilden ein Kammermusikensemble, dessen Mitglieder aus Weißrussland, Australien und Deutschland stammen und sich Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Wettbewerben geholt haben.

Wie es die Tradition will, gehört auch wieder ein Kinderkonzert zur Agenda der Rathauskonzerte. Heinrich Klug leitet am 8. Februar im Bürgerhaus Neukeferloh ein Ensemble aus Mitgliedern der Münchner Philharmonikern und Preisträgern des Wettbewerbs "Jugend musiziert". Indem er Geschichten der Kinderoper "Maus und Mensch" in Camille Saint-Saëns "Karneval der Tiere" integriert hat, hat er eine etwas fetzigere Version des klassischen Stücks geschaffen, in der nun die Tiere mit den Mäusemonstern in Wettstreit treten - und die Erzählerin Salome Kammer virtuos und (aber-)witzig brillieren kann.

Der Anfang kommt zum Schluss: Mit einem Paukenschlag als Neujahrskonzert startet die Konzertreihe in ihre 41. Saison: Rudi Zapf und Freunde erwärmen die Gemüter zum Jahresbeginn. Am 13. Januar spielen Hackbrettartist Zapf, Sunny Howard (Violine), Ingrid Westermeier (Gitarre) und Leonhard Schilde (Kontrabass) im Seniorenwohnpark ein Programm, das vor Gegensätzen nur so strotzt: Mit internationaler Folkmusik, Walzerklängen von Schostakowitsch, aus Andalusien oder der Steiermark, Jazz, Improvisationen und, wie immer bei Zapf, mit reichlich Zwischentönen, lässt es sich beschwingt ins neue Jahr starten.

Auskünfte zu den Konzerten, Abonnements und Karten bei Janina von Rhein, (08106) 383-114, Informationen auch unter www.vaterstetten.de