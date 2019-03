6. März 2019, 21:46 Uhr Vortrag und Diskussion Wohnen im Alter Thema bei Senioren AG

Zu einer öffentlichen Mitgliederversammlung laden die Senioren der SPD AG 60plus im Landkreis am kommenden Montag, 11. März. Im Gasthof "Neuwirt" in Zorneding wird von 10 Uhr an der Vorsitzende der Ebersberger Wohnungsgenossenschaft, Ulrich Krapf, einen Vortrag zum Thema "Wohnen im Alter" halten. Wie die AG 60plus mitteilt, sind auch Nichtmitglieder eingeladen, ihre Erfahrungen zum Thema einzubringen oder sich Anregungen zu holen für die sinnvolle Gestaltung des Alterswohnsitzes.