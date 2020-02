Neun Tage vor ihrem Tod schreibt Martha Pilliet noch einen letzten Brief an eine Freundin: "Nun sind die Würfel gefallen - Gott steh mir bei - alles ist aus", heißt es darin. Kurz darauf nimmt sie sich mit einer Überdosis Schlafmittel das Leben. Die 1883 als Kind eines jüdischen Kaufmannsehepaares geborene Pilliet kam damit aber nur ihrer Ermordung zuvor, drei Tage später wäre sie nach Kaunas in Litauen deportiert und dort von den Nazis umgebracht worden. Als die Kunstmalerin am 8. November 1941 diese Zeilen schreibt, befindet sie sich bereits in einer "Heimanlage für Juden" in München: von Zwangsarbeit gezeichnet, fiebrig, erschöpft. In dem Brief verabschiedet sie sich von ihrer Freundin und beschreibt ihr Bedauern, ihrem Leben nicht bereits in Grafing ein Ende gesetzt zu haben - dort, wo sie 1932 hingezogen war, weil sie sich in Ebersberg zu vielen antisemitischen Angriffen ausgesetzt gesehen hatte. "Ach hätte ich es doch nur in Grafing schon getan, ich dummes Schaf."

Es ist eben dieses Schicksal einer verzweifelten Frau, die sich selbst als "freireligiös" bezeichnete und sich nicht anders zu helfen wusste, als dem Nazismus mit Suizid zu begegnen, womit sich die Historikerin Alexandra Risse intensiv auseinandergesetzt hat. Bei einem Vortrag im Grafinger Museum sprach sie darüber. Und über die schockierend geringe Entschädigungssumme, die Pilliets Familie nach dem Ende der NS-Diktatur erhalten hat.

Es gab verschiedenen Arten der Wiedergutmachungszahlungen. Mit der einen sollten verpasste Lebenschancen ausgeglichen werden, die andere erstattete die von den Nazis enteigneten Eigentümer. 6 459 Deutsche Mark (DM): Soviel bekam die Schwester von Martha Pilliet, Flora Schlesinger, im Jahr 1966 vom Bayerischen Landesentschädigungsamt für das Einkommen zugesprochen, das der Kunstmalerin entgangen sein sollte. Drei Jahre zuvor, im Jahr 1963, hatte Schlesinger von der Wiedergutmachungsbehörde eine sogenannte "Rückerstattung" in Höhe von 500 DM bekommen. Damit wollte man, nun ja, wiedergutmachen, was ihrer Schwester am 15. September 1941 widerfahren war: An diesem Tag hielt ein Möbelwagen vor Pilliets Haus im Dobelweg. Im Auftrag der Münchener "Arisierungsstelle" wurde ihr gesamtes Inventar beschlagnahmt: Kücheneinrichtung, Biedermeierwohnzimmer, Bilder, Schmuck, Kleidung, Hausrat - das alles kam in eine Sammelstelle für jüdischen Besitz. Sind 500 DM nicht ein verschwindend geringer Betrag für einen gesamten Hausstand?

Detailansicht öffnen Die Kunstmalerin Martha Pilliet. Sie nahm sich 1941 mit Schlafmitteln das Leben, um ihrer Tötung zuvorzukommen. (Foto: Archiv der Stadt Grafing/oh)

Alexandra Risse erklärt der historisch Interessierten Zuhörerschaft im Grafinger Museum den Grund für diese geringe Summe: Zwischen dem Nationalsozialismus und der Rückerstattung habe eben eine Währungsreform (1948) gelegen. Danach habe der Wert von ehemals beschlagnahmten Gütern nur noch einen Bruchteil originalen Wertes betragen. Die Entschädigungssumme von 6 459 DM sei hingegen darauf zurückzuführen, dass man nur das entschädigen konnte, "was auch nachweisbar war". Heißt: Es musste geschätzt werden, welche Einkommensausfälle die Kunstmalerin und Puppenfertigerin Martha Pilliet durch den Nationalsozialismus erlitten hatte. Die gesamte Beweislast dafür lag bei den Hinterbliebenen der Opfer - also bei Flora Schlesinger.

Und noch über ein anderes Grafinger Schicksal spricht die Historikerin Risse: Pauline Malterer, die Tochter jüdischer Kaufmannseheleute, hatte 1903 im Zuge ihrer Heirat die katholische Konfession angenommen. Deshalb wähnte sie sich in Sicherheit vor dem nationalsozialistischen Rassenwahn. Gegen Ende der 30er-Jahre befragten sie die Nazis jedoch zunehmend über ihre Abstammung. Ein Zustand, den ihre Tochter Alice nicht hinnehmen wollte - immerhin war ihre Mutter Katholikin! Also machte sie den folgenschweren Fehler, den Leiter des "Rassenpolitischen Amtes" in München in dieser Sache aufzusuchen. Sofort veranlasste das Amt genealogische Nachforschungen, ab April 1942 galt Pauline Malterer offiziell als "Volljüdin". Als solche bekam sie im Juli desselben Jahres ein Schreiben zugestellt, in dem ihr mitgeteilt wurde, an welchem Tage sie in der Glonner Straße abgeholt werden würde, wo sie seit 1938 wohnte. Am 23. November 1943 starb Pauline Malterer im Konzentrationslager Theresienstadt.

Detailansicht öffnen NS-Opfer aus Grafing: Pauline Malterer mit ihren Töchtern Alice (links) und Emma (rechts). (Foto: Archiv der Stadt Grafing/oh)

Tochter Alice bekam im März 1953 die Summe von 408,56 DM zugesprochen. So viel Witwenpension schulde man der Familie Malterer, befand das Landesentschädigungsamt. Alice war die einzige Hinterbliebene, ihre jüngere Schwester Emma, die eine geistige Behinderung hatte, war bereits im April 1946 verstorben.

Allein, Alexandra Risse hielt sich im Grafinger Museum mit einer Kommentierung der Beträge zurück, die die Hinterbliebenen der Shoah-Opfer erhalten hatten. Pauline Malterer habe eben viel weniger verdient als eine Martha Pilliet, weshalb die Behörden der Kunstmalerin mehr Entschädigung zugesprochen hatten als ihr. Die Wissenschaft, sie kann so schrecklich nüchtern sein.