Sonja Block in Peru mit ihren Schützlingen aus dem Kinderheim - in traditioneller Tracht.

Nach dem Abitur zieht es inzwischen immer mehr Jugendliche ins Ausland für Abenteuer jeder Art. Man will ausbrechen, die Welt entdecken, Abenteuer erleben und vieles kennenlernen: schöne Flecken, fremde Kulturen, Sprachen, andere Menschen und auch sich selbst. Anna Fröhlich und Sonja Block haben sich nach ihrer Schulzeit auf das Abenteuer eines Freiwilligendienstes eingelassen, haben soziales Engagement mit fremden Kulturen und Ausland verbunden und im vergangenen Sommer die Koffer gepackt. Ein Jahr lang haben sie im Rahmen des "Weltwärts"-Dienstes des Bundesministeriums für Entwicklung in abgeschiedenen Dörfern in Tansania und Peru gelebt, gearbeitet und Geschichten gesammelt. Anna Fröhlich unterrichtete an einer tansanischen Berufsschule im Ort Ndanda Mathematik und Englisch, während Sonja Block in einem peruanischen Kinder-, Waisen- und Altenheim in den Anden bei schulischen Sachen und persönlichen Problemen unterstützte und die Nachmittage und Wochenenden der Kinder gestaltete.

Nun sind sie vor einigen Tagen zurückgekehrt und möchten am Freitag, 20. September, um 19 Uhr im katholischen Pfarrheim Ebersberg erzählen: Wie fühlt es sich an, Deutschland, Familie und Freunde für ein Jahr hinter sich zu lassen und in die Fremde zu gehen? Wie baut man sich am anderen Ende der Welt ein Leben auf, wenn man die Sprache nicht beherrscht und die Kultur fremd ist? Außer den spannenden Geschichten gibt es kulinarische Häppchen und Folkloremusik.