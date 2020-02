Mit der Vernichtung des Regenwaldes im Amazonas befasst sich ein Vortrag an diesem Donnerstag, 13. Februar, 19.30 Uhr, im Alten Kino in Ebersberg. Der renommierte brasilianische Wissenschaftler Antonio Andrioli kommt auf Einladung der Kreisgruppe Ebersberg des Bundes Naturschutz in Zusammenarbeit mit dem Museum Wald und Umwelt in die Kreisstadt. Andrioli, der in Deutschland promoviert hat, ist am 28. Januar der Bayerische Naturschutzpreis - die höchste Auszeichnung des Bundes Naturschutz - verliehen worden. Damit werden seine Verdienste für den weltweiten Schutz einer gentechnikfreien Landwirtschaft, sein großes soziales Engagement für die Rechte der Kleinbauern, Indigenen und Landlosen und für eine unabhängige Forschung gewürdigt. Allerdings hat sich seit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Jair Bolsonaro die Situation in Brasilien für den Schutz des Regenwaldes und die Einhaltung der Menschenrechte erheblich verschlechtert. Davon ist auch Andriolis Arbeit betroffen.

