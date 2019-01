31. Januar 2019, 22:09 Uhr Vortrag im Museum Literaten gegen Gewalt

Wie mit Blindheit geschlagen ist der ganze Mensch - Zur Revolutionsausstellung im Museum der Stadt Grafing sollen am Sonntag, 3. Februar, die Schriftsteller der Umbruchzeit vor hundert Jahren zu Wort kommen. Der Historiker und Germanist Franz Frey aus Grafing will die Dichter auf der Suche nach einer menschlicheren Welt aufspüren. Zum Teil bis heute belächelt, brachte eine Gruppe politisch aktiver Dichter in bewusster Abwendung vom Militarismus, der sich im Ersten Weltkrieg blutig und opferreich ausgetobt hatte, ein eigenes menschenzugewandtes Politikkonzept zur Geltung. Einen Winter lang bewahrten die neuen Kräfte Bayern gewaltfrei vor dem totalen Chaos. Ministerpräsident Kurt Eisner konnte mit seinen geistreichen Reden so manche überzeugen. Daher trachteten andere nach seinem Leben... Der Vortrag, den literarische Fundstücke unter anderem von Carl Zuckmayer, Oskar Maria Graf, Erich Mühsam, Ernst Toller und Gustav Landauer bereichern, findet im Museum der Stadt Grafing statt und beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.