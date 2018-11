26. November 2018, 22:04 Uhr Vortrag Grafinger Revolutionäre

Auch auf die Bevölkerung des Ebersberger Raumes blieben die dramatischen Geschehnisse der Revolutions- und Rätezeit nicht ohne negative Auswirkungen. Und so nimmt es nicht Wunder, dass 1919 zahlreiche Männer aus Grafing und Umgebung einem Aufruf der SPD-Regierung folgten und sich als Freikorps-Mitglieder an der Niederschlagung der kommunistischen Rätediktatur in München sowie in Bad Aibling, Kolbermoor und Rosenheim beteiligten. Was sich damals zutrug, darüber berichtet der Grafinger Museumsleiter Bernhard Schäfer am Donnerstag, 29. November in einem Vortrag zur derzeitigen Sonderausstellung. Die Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Historischen Verein findet beim Kastenwirt statt und beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.