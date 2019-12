Zu einem Vortrag unter dem Titel "Die Antifa - eine Spurensuche" lädt der Kreisjugendring Ebersberg zusammen mit dem Bündnis "Bunt statt Braun" und dem Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes am kommenden Montag, 9. Dezember, ein. Referent Richard Rohrmoser, Zeithistoriker mit den Arbeitsschwerpunkten Protest und Widerstand, soziale Bewegungen und Kalter Krieg, wird dabei über die Geschichte, Charakteristika und Aktionsfelder der linksradikalen Bewegung sprechen - von ihren Anfängen in den 1920er Jahren bis hin zur Gegenwart. Neben der Genese der Antifa beschreibt Rohrmoser sowohl die wesentlichen "traditionellen Akteure" als auch die in der Öffentlichkeit kontrovers diskutierten "autonomen" Antifa-Gruppen. Die Veranstaltung findet im Jugendzentrum Ebersberg statt. Von 17 Uhr an wird gemeinsam gekocht, der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.