7. August 2019, 21:44 Uhr Vorträge und Werksführung in Aßling Unternehmertreff zum Thema Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit bedeutet, bei der Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen - sowohl gegenüber Arbeitnehmern, Kunden und Geschäftspartnern als auch gegenüber Gesellschaft und Umwelt. Gemeinsam mit dem Team Demografie des Landratsamtes Ebersberg lädt die Energieagentur Ebersberg-München zum vierten Unternehmertreff ein - dieses Mal bei der Firma Hofmann & Vratny OHG, Steinkirchen 4 ½, in Aßling.

Bevor Andreas Vratny, Geschäftsführer der Hofmann & Vratny OHG, und Anton Wetterstetter, technischer Leiter des Unternehmens, über die Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen berichten und anschließend eine kurze Werksführung anbieten werden, ermöglichen Fachvorträge einen tieferen Einblick in das vielfältige Verständnis von Nachhaltigkeit. Die Teilnahme am Unternehmertreff "Nachhaltigkeit in Unternehmen" am Mittwoch, 16. Oktober, 16 bis 19 Uhr, ist kostenlos. Anmelden kann man sich für die Veranstaltung bereits jetzt im Internet unter www.energieagentur-ebe-m.de.