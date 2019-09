Kulturroute in Poing

Vorstellung am Freitag

Seit 2017 gibt es die "Kulturroute" zur historischen Bebauung in Poing. Tafeln mit Bild und Text informieren über den Ort, seine Geschichte und Höfe. Poing entwickelte sich in den vergangenen hundert Jahren vom kleinen Straßendorf zu einem Siedlungsschwerpunkt und attraktiven Gewerbestandort. Durch diesen Strukturwandel veränderte sich auch das Ortsbild.

In Angelbrechting und Grub ist die dörfliche Bebauung und ihr landwirtschaftlicher Charakter noch weitgehend erhalten. Für diese Ortsteile haben Helmut Ganslmaier, Peter Dreyer und Petra Haller in Kooperation mit dem Kulturamt der Gemeinde nun ebenfalls eine Kulturroute entwickelt. Sie wird am Freitag, 27. September, der Öffentlichkeit präsentiert. Ganslmaier führt entlang historischer Gebäude durch Angelbrechting und erzählt Wissenswertes aus der Vergangenheit. Los geht's um 17 Uhr bei der Pension Ascherl, Neufarner Straße 110.