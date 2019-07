8. Juli 2019, 21:40 Uhr Vorreiterrolle Laden am Firmenparkplatz

Das Poinger Unternehmen Océ bietet Infrastruktur für Elektroautos

Der Ausbau der Elektromobilität kommt nur langsam voran, Grund dafür ist auch eine unzureichende Ladeinfrastruktur. Die Firma Océ in Poing schließt hier Lücken - und leistet hier nach Einschätzung der Energieagentur Ebersberg-München Vorbildliches.

Alles begann mit Hybridfahrzeugen: Als die Firma Océ Printing Systems GmbH die ersten Erfahrungen mit Hybridauto im hauseigenen Fuhrpark machte, wurde klar, dass auch die nötige Ladeinfrastruktur notwendig werden würde. "Da wir nicht nur unsere Führungskräfte zum Umstieg auf Hybrid- oder Elektrofahrzeuge motivieren wollten, haben wir uns auch entschlossen, eine Lademöglichkeit für die Belegschaft auf unserem Firmenparkplatz anzubieten", sagt Christian Stampfer, zuständig für die Verwaltung der Firmengebäude. So baute man rund um das Werk gleich 20 Ladesäulen, acht für den hauseigenen Fuhrpark und Geschäftskunden, zwölf auf dem Parkplatz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die gingen Anfang 2018 in Betrieb - und stießen auf positive Reaktionen aus dem eigenen Haus: "Bereits vor der Fertigstellung der Ladesäulen gab es mehrere Anfragen in der Belegschaft, und mittlerweile sind alle zwölf Ladekarten vergeben", so Christian Stampfer. Den Strom gibt es für die Belegschaft kostenlos - und obendrein noch einen Parkplatz in vorderster Reihe. So will das Unternehmen Anreize schaffen, auf eine umweltfreundlichere Mobilität umzusteigen - denn nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Möglichkeit, mit der direkt neben dem Werk haltenden S-Bahn nach Hause fahren zu können. Und das Engagement wirkt: "Speziell nach der Fertigstellung der Ladesäulen hat sich die Anzahl an Interessenten sprunghaft nach oben entwickelt", so Christian Stampfer, Manager Real Estate & Facility Services.

Auch für das Unternehmen selbst ist die Verbesserung der eigenen Ökobilanz nicht abgeschlossen. Spätestens Anfang 2020 soll eine Photovoltaikanlage auf dem Hallendach in Betrieb gehen.