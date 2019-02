27. Februar 2019, 21:56 Uhr Vorreiter im Landkreis Vaterstettener SPD beantragt Fahrradstraße

In Vaterstetten soll die erste Fahrradstraße im Landkreis entstehen: Das fordert die SPD-Gemeinderatsfraktion nun in einem Antrag an den Straßen- und Verkehrsausschuss. Fahrradstraßen seien "ein mittlerweile erprobtes und kostengünstiges Mittel, den Radverkehr zu bündeln und die Verkehrssicherheit zu erhöhen", schreibt die SPD als Begründung dazu. Auf Fahrradstraßen haben Radfahrer Vorrang und dürfen auch nebeneinander fahren. Autofahrer müssen sich an der Geschwindigkeit der Radler orientieren.

Dass sie sich bewährt haben, zeigt nach Ansicht der SPD, dass in vielen Kommunen neue Fahrradstraßen entstehen. München habe mittlerweile etwa 60. Die SPD will sich nun dafür einsetzen, dass die Beethovenstraße bis zum verkehrsberuhigten Bereich der Finkenstraße als Fahrradstraße ausgewiesen wird. Aus Sicht der SPD eignet sich diese Straße deshalb, weil sie nicht nur ein Teil einer wichtigen Verbindung zum S-Bahn-Halt Baldham und Marktplatz ist, sondern auch zur Johann-Sebastian-Bach-Straße und dort am Friedhof Anschluss hat an den geplanten Radweg Richtung Rathaus im Südwesten und zur neuen Schule, zum Reitsberger Hof und zur VHS im Nordwesten.