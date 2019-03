1. März 2019, 22:04 Uhr Vormittagskurs Zeichnen für Senioren

Im sogenannten Unruhezustand hat man oft mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens: Die Poinger Künstlerin Natalja Herdt bietet an der VHS nun einen Zeichenkurs am Vormittag an, bei dem es um die Grundfertigkeiten des Zeichnens geht - eine großartige Sehschule, die das kreative Denken fördert. Der Kurs findet in den neuen Gemeinderäumen der Gemeinde in der Anzinger Straße 1 statt. Beginn ist Donnerstag, 14. März, gezeichnet wird jeweils von 10 bis 11.30 Uhr. Die Gebühr beträgt für fünf Termine 45 Euro. Weitere Infos und Anmeldung unter (08106) 35 90 35 oder www.vhs-vaterstetten.de, Kursnummer 8109.