29. Januar 2019, 22:03 Uhr Vorfälle in Pliening und Vaterstetten Nach Unfällen geflüchtet

Erneut haben sich in den vergangenen Tagen zwei Autofahrer aus dem Staub gemacht, nachdem sie Unfälle verursacht hatten. Der erste Fall wurde der Polizei aus Pliening gemeldet, hier fuhr ein Unbekannter zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 15.50 Uhr, gegen ein Auto, das auf dem Parkplatz des Bürgerhauses abgestellt war. Dabei wurde der geparkte Wagen an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Ebenso hoch liegt der Schaden im zweiten Fall. Am Montag zwischen 14.30 und 15 Uhr wurde in der Vaterstettener Heinrich-Marschner-Straße an einem Pkw der linke Außenspiegel abgefahren und der vordere linke Radlauf verkratzt. In beiden Fällen hofft die Polizei Poing, Telefon (08121) 9917-0, nun auf Hinweise von Zeugen.